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15 июня 11:21ГлавнаяНовости

PARI: «ПСЖ» обыграет «Атлетико» в стартовом матче клубного ЧМ-2025

Хвича и Сафонов идут за очередным трофеем
Валентин Васильев

15 июня в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов сыграют «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдет на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

До начала встречи букмекеры считают фаворитом французский клуб. Поставить на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Котировки на победу «Атлетико» и ничью составляют 3.90 (приблизительно по 24%).

Клиенты PARI не сомневаются в парижан. На победу «ПСЖ» приходится около 97% от общего объема ставок на исход матча.

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Букмекеры склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на то, что команды Луиса Энрике и Диего Симеоне забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.15.

Аналитики PARI уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Атлетико», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.20. Вероятность победы любого из соперников с сухим счетом оценивается котировкой 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет, с которым завершится игра. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00, а также победа «ПСЖ» 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроют парижане, можно поставить за 1.65. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении мадридского клуба составляют 2.20.

Самая крупная ставка на матч на данный момент составляет 300 000 рублей. Клиент заключил пари на ТБ 1,5 по коэффициенту 1.25.

«ПСЖ» провел самый успешный сезон в своей истории, собрав так называемый квадрупл. Парижане выиграли все четыре турнира, в которых принимали участие: чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги, а также Лигу чемпионов (впервые в истории клуба). «Атлетико» занял третье место в испанской Ла Лиге, в Кубке короля команда Диего Симеоне дошла до полуфинала, а из Лиги чемпионов вылетела в 1/8 финала.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ПСЖ» — «АТЛЕТИКО»

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете B с «ПСЖ» и «Атлетико» выступают бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл Саундерс». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Именно «ПСЖ» и «Атлетико» считаются главными фаворитами своего квартета. На первое место парижан можно поставить за 1.63, мадридцев — за 2.80.

«ПСЖ» считается одним из главных претендентов на трофей клубного чемпионата мира. Заключить пари на чемпионство команды с Матвеем Сафоновым и Хвичей Кварацхелия в составе можно за 5.60. Парижане — вторые по шансам выиграть титул после мадридского «Реала» (5.00). Вероятность триумфа «Атлетико» оценивается коэффициентом 17.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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