PARI: сборная России — фаворит в товарищеском матче с Катаром

7 сентября сборные Катара и России встретятся в товарищеском матче. Поединок пройдет в Эр-Райяне и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы россиян выше. Коэффициент на успех команды Валерия Карпина — 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Поставить на то, что выиграют катарцы, можно за 3.30 (около 29%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. На успех гостей приходится около 94% от общего объема ставок на исход встречи.

Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.02. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.80.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Катар, и Россия, сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 3.05.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что первыми забьют россияне, можно поставить за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды Хулена Лопетеги составляют 2.20.

Сборная России идет на серии из 14 матчей без поражений. В первой сентябрьской игре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией — 0:0.

Катар борется за место на ЧМ-2026. В октябре ему предстоят матчи против ОАЭ и Омана за право сыграть на мундиале. В последней товарищеской встрече катарцы сыграли вничью с Бахрейном — 2:2.

Катар и Россия в последний раз встречались в 2023 году. Тот контрольный матч завершился со счетом 1:1. Причем российская сборная ушла от поражения на 90-й минуте благодаря голу Александра Солдатенкова.