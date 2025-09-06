Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 сентября 14:05ГлавнаяНовости

PARI: сборная России — фаворит в товарищеском матче с Катаром

Клиенты букмекера массово верят в команду Валерия Карпина
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

7 сентября сборные Катара и России встретятся в товарищеском матче. Поединок пройдет в Эр-Райяне и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы россиян выше. Коэффициент на успех команды Валерия Карпина — 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Поставить на то, что выиграют катарцы, можно за 3.30 (около 29%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. На успех гостей приходится около 94% от общего объема ставок на исход встречи. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.02. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.80.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Катар, и Россия, сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 3.05.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что первыми забьют россияне, можно поставить за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды Хулена Лопетеги составляют 2.20.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАТАР — РОССИЯ

Сборная России идет на серии из 14 матчей без поражений. В первой сентябрьской игре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией — 0:0.

Катар борется за место на ЧМ-2026. В октябре ему предстоят матчи против ОАЭ и Омана за право сыграть на мундиале. В последней товарищеской встрече катарцы сыграли вничью с Бахрейном — 2:2.

Катар и Россия в последний раз встречались в 2023 году. Тот контрольный матч завершился со счетом 1:1. Причем российская сборная ушла от поражения на 90-й минуте благодаря голу Александра Солдатенкова.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Новости
PARI: сборная России — фаворит в товарищеском матче с Катаром
PARI: сборная России — фаворит в товарищеском матче с Катаром
Новости
Португалия начнет отборочный турнир ЧМ с победы над Арменией, считают в PARI
Португалия начнет отборочный турнир ЧМ с победы над Арменией, считают в PARI
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на ЦСКА в матче с «Динамо» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на ЦСКА в матче с «Динамо» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI ставят на Соболенко в матче с Анисимовой
Пользователи PARI ставят на Соболенко в матче с Анисимовой
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» начнет новый сезон КХЛ с победы над «Ак Барсом»
Клиенты PARI: «Металлург» начнет новый сезон КХЛ с победы над «Ак Барсом»
Новости
«Пари и побеждай» — новая рекламная кампания PARI
«Пари и побеждай» — новая рекламная кампания PARI
Новости
Клиенты PARI ставят на Алькараса в матче с Джоковичем
Клиенты PARI ставят на Алькараса в матче с Джоковичем
Новости
Аналитики назвали главного претендента на победу в новом сезоне КХЛ
Аналитики назвали главного претендента на победу в новом сезоне КХЛ
Новости
Пользователь PARI поставил 1 500 000 рублей на победу Соболенко над Пегулой в полуфинале US Open
Пользователь PARI поставил 1 500 000 рублей на победу Соболенко над Пегулой в полуфинале US Open
Новости

Новое