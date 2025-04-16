Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» примет «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают фаворитом испанский клуб. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 1.90, что соответствует примерно 50% вероятности. Ничья и победа «Арсенала» в линии PARI идет за 4.00 (приблизительно по 25%).

По оценкам аналитиков PARI, «канониры» после победы 3:0 в первом матче в Лондоне — явные фавориты двухматчевого противостояния. На выход английского клуба в полуфинал установлен коэффициент 1.08 (около 90% вероятности). Котировки на проход «Реала» в следующую стадию составляют 8.00 (примерно 10%).

Клиенты PARI по-прежнему верят в действующего победителя Лиги чемпионов и его магию камбэков. В общем обороте ставок на исход игры в основное время 69% приходится на победу «Реала», 8% — на успех «Арсенала», а 23% сделано на ничью. Также на «Реал» приходится 74% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «Арсенала» составляет лишь 26%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Карло Анчелотти и Микеля Артеты. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.67. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.25. Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.25.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форварды «Реала» Килиан Мбаппе (1.85), Винисиус Жуниор (2.50) и Джуд Беллингем (3.55).

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 2 050 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на ничью по коэффициенту 4.00 и в случае успеха может получить 6 150 000 рублей чистого выигрыша.

«Реал» — 15-кратный и действующий победитель Лиги чемпионов. «Арсенал» никогда не выигрывал этот турнир, но второй год подряд играет в четвертьфинале. Высшее достижение «канониров» в ЛЧ — выход в финал в 2006-м. На пути к тому успеху они прошли «Реал» в 1/8 финала (0:0 дома, 1:0 в гостях). Это было единственное пересечение этих клубов в еврокубках.

Главными фаворитами ЛЧ в сезоне-2024/25 считаются «Барселона» и «ПСЖ». Котировки на победу испанского и французского клубов составляют 3.00 и 3.20 соответственно. «Арсенал» — третий по силам фаворит турнира (3.50). Шансы «Реала» котируются ниже всех (20.00).