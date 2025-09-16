«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев

16 сентября «Реал» и «Марсель» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают хозяев фаворитами матча. Коэффициент на успех «Реала» — 1.38, что соответствует примерно 70% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Марсель», можно за 7.80 (около 12%). Ничья котируется за 5.50 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Реала» приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.45. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.70.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Реал», и «Марсель», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.13. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа «Королевского клуба» 2:0 за 8.50. На то, что первой отличится команда Хаби Алонсо, можно поставить за 1.35. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении провансальцев составляют 3.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 213 578 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.29 и включил в него пари на то, что команды забьют как минимум три мяча (ТБ 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.45.

«Реал» выиграл все четыре матча на старте чемпионата Испании и лидирует в турнирной таблице. На победу клуба из Мадрида в Лиге чемпионов дают коэффициент 9.00, а на то, что команда Хаби Алонсо окажется в восьмерке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 1.57.

«Марсель» набрал шесть очков в первых четырех турах французской Лиги 1 и идет на седьмой позиции. На победу команды Роберто Де Дзерби в Лиге чемпионов можно поставить с коэффициентом 100.00, а на то, что французы окажутся по итогам общего этапа на местах с 9-го по 24-е и продолжат борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 1.83.



Лига чемпионов второй год подряд проходит в новом формате. 36 команд составляют общую турнирную таблицу. Каждый клуб на первом этапе сыграет восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Лучшие восемь команд пройдут напрямую в плей-офф, занявшие 9-24 места сыграют стыковые матчи, а худшие 12 коллективов завершат евросезон.