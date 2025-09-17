Ведомости
Реал Мадрид - Марсель, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В новом сезоне мадридцы пока только побеждают
Валентин Васильев

На этой неделе стартует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из главных фаворитов турнира, мадридский «Реал», откроет евросезон домашним матчем с французским «Марселем». Легальные букмекеры России представили широкие линии на вторничное противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

16.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Марсель» (Франция)

П1 – 1.37Х – 5.90П2 – 7.90

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур 

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Реал»4

0

0

12-4

«Марсель»0

0

4

4-12

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Реал Сосьедад»

1:2

«Реал»

Ла Лига

30.08.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Ла Лига

24.08.2025«Овьедо»

0:4

«Реал»

Ла Лига

19.08.2025«Реал»

1:0

«Осасуна»

Ла Лига

12.08.2025«Тироль»

0:4

«Реал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Марсель»

4:0

«Лорьян»

Лига 1

31.08.2025«Лион»

1:0

«Марсель»

Лига 1

23.08.2025«Марсель»

5:2

«Париж»

Лига 1

15.08.2025«Ренн»

1:0

«Марсель»

Лига 1

09.08.2025«Марсель»

3:1

«Астон Вилла»

Товарищеский матч

Календарь матчей

Свернуть

16.09.2025, 19:45. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия»  Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45.  «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45.  «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00.  «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

Прогноз на матч

Свернуть

Статистика личных встреч не сулит гостям ничего хорошего. В этом веке команды соперничали четырежды, и все матчи завершились в пользу Мадрида. Правда, последнее столкновение клубов произошло еще в 2009 году - естественно, что из актуальных составов никто его не застал. Зато в нем участвовал футболистом нынешний тренер испанского гранда. В марсельском противостоянии  Хаби Алонсо отметился желтой карточкой.

Новый сезон «сливочные» начали очень уверенно: за четыре тура чемпионата Испании они по потеряли ни очка и остаются единственной командой лиги со 100-процентным результатом.

«Марсель» одержал две крупные победы дома и потерпел два одинаковых минимальных поражения на выезде со счетом 0:1.  Мадридцы традиционно играют результативно: из 10 последних матчей у них восемь были «верховыми». Поэтому в богатом меню «Бетсити» выбираем комбинированный вариант: победа «Реала» при общем количестве голов больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Игру в испанской столице покажет в прямом эфире Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»:  Менди, Рюдигер, Белингем, Камавинга (все - травмы)

«Марсель»: Пайшао (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Марсель»:

Позиция«Реал»«Марсель»Позиция
Вратарь1. Куртуа12. де ЛангеВратарь
Защитник2. Карвахаль62. МурильоЗащитник
Защитник3. Милитао28. ПаварЗащитник
Защитник4. Алаба21. АгерЗащитник
Защитник20. Фран Гарсия32. МединаЗащитник
Полузащитник 14. Тчуамени19. КондогбиаПолузащитник
Полузащитник 19. Себальос8. ГомесПолузащитник 
Полузащитник15. Гюлер10. ГрринвудПолузащитник
Полузащитник21. Диас26. НадирПолузащитник
Полузащитник7. Винисиус22. ВеаПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе9. ГуириНападающий
Главный тренерХаби АлонсоРоберто Де ДзербиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На бигмаркете «Бетсити» наблюдается широкий разброс коэффициентов - от 1.37 на победу испанцев до 7.90 на французов. Ничья котируется в конторе за 5.90.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Реал» - «Марсель»?

Аналитики считают наиболее реальным исходом победу Мадрида со счетом 2:0. Этот вариант котируется в «Бетсити» за 7.80.

В матче «Реал» - «Марсель» будет много голов?

Судя по коэффициенту 1.44 на тотал больше 2.5, игра обещает быть событийной и результативной. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Аналитики «Бетсити» влючили «Реал» в топ-5 фаворитов нового сезона ЛЧ Сделать ставку на триумф мадридского клуба в турнире можно по коэффициенту 9.00. Аналогичное предложение зафиксировано на успех «Арсенала». Выше в рейтинге претендентов на «ушастый» трофей стоят только «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» (коэффициент 7.00).

Вопросы и ответы

