Реал Мадрид - Марсель, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Статистика личных встреч не сулит гостям ничего хорошего. В этом веке команды соперничали четырежды, и все матчи завершились в пользу Мадрида. Правда, последнее столкновение клубов произошло еще в 2009 году - естественно, что из актуальных составов никто его не застал. Зато в нем участвовал футболистом нынешний тренер испанского гранда. В марсельском противостоянии Хаби Алонсо отметился желтой карточкой.

Новый сезон «сливочные» начали очень уверенно: за четыре тура чемпионата Испании они по потеряли ни очка и остаются единственной командой лиги со 100-процентным результатом.

«Марсель» одержал две крупные победы дома и потерпел два одинаковых минимальных поражения на выезде со счетом 0:1. Мадридцы традиционно играют результативно: из 10 последних матчей у них восемь были «верховыми». Поэтому в богатом меню «Бетсити» выбираем комбинированный вариант: победа «Реала» при общем количестве голов больше 2.5.