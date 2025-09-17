Реал Мадрид - Марсель, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из главных фаворитов турнира, мадридский «Реал», откроет евросезон домашним матчем с французским «Марселем». Легальные букмекеры России представили широкие линии на вторничное противостояние.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Реал»
|4
0
0
12-4
|«Марсель»
|0
0
4
4-12
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|30.08.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
|24.08.2025
|«Овьедо»
0:4
«Реал»
Ла Лига
|19.08.2025
|«Реал»
1:0
«Осасуна»
Ла Лига
|12.08.2025
|«Тироль»
0:4
«Реал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Марсель»
4:0
«Лорьян»
Лига 1
|31.08.2025
|«Лион»
1:0
«Марсель»
Лига 1
|23.08.2025
|«Марсель»
5:2
«Париж»
Лига 1
|15.08.2025
|«Ренн»
1:0
«Марсель»
Лига 1
|09.08.2025
|«Марсель»
3:1
«Астон Вилла»
Товарищеский матч
16.09.2025, 19:45. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия» Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45. «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00. «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
Статистика личных встреч не сулит гостям ничего хорошего. В этом веке команды соперничали четырежды, и все матчи завершились в пользу Мадрида. Правда, последнее столкновение клубов произошло еще в 2009 году - естественно, что из актуальных составов никто его не застал. Зато в нем участвовал футболистом нынешний тренер испанского гранда. В марсельском противостоянии Хаби Алонсо отметился желтой карточкой.
Новый сезон «сливочные» начали очень уверенно: за четыре тура чемпионата Испании они по потеряли ни очка и остаются единственной командой лиги со 100-процентным результатом.
«Марсель» одержал две крупные победы дома и потерпел два одинаковых минимальных поражения на выезде со счетом 0:1. Мадридцы традиционно играют результативно: из 10 последних матчей у них восемь были «верховыми». Поэтому в богатом меню «Бетсити» выбираем комбинированный вариант: победа «Реала» при общем количестве голов больше 2.5.
Игру в испанской столице покажет в прямом эфире Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Менди, Рюдигер, Белингем, Камавинга (все - травмы)
«Марсель»: Пайшао (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Марсель»:
|Позиция
|«Реал»
|«Марсель»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|12. де Ланге
|Вратарь
|Защитник
|2. Карвахаль
|62. Мурильо
|Защитник
|Защитник
|3. Милитао
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|4. Алаба
|21. Агер
|Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
|32. Медина
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|19. Кондогбиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Себальос
|8. Гомес
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|10. Грринвуд
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Диас
|26. Надир
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Винисиус
|22. Веа
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|9. Гуири
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Роберто Де Дзерби
|Главный тренер
На бигмаркете «Бетсити» наблюдается широкий разброс коэффициентов - от 1.37 на победу испанцев до 7.90 на французов. Ничья котируется в конторе за 5.90.
Аналитики считают наиболее реальным исходом победу Мадрида со счетом 2:0. Этот вариант котируется в «Бетсити» за 7.80.
Судя по коэффициенту 1.44 на тотал больше 2.5, игра обещает быть событийной и результативной.
Аналитики «Бетсити» влючили «Реал» в топ-5 фаворитов нового сезона ЛЧ Сделать ставку на триумф мадридского клуба в турнире можно по коэффициенту 9.00. Аналогичное предложение зафиксировано на успех «Арсенала». Выше в рейтинге претендентов на «ушастый» трофей стоят только «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» (коэффициент 7.00).