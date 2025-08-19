Ведомости
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге

Заключительный матч первого тура
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

19 августа мадридский «Реал» сыграет с «Осасуной» в рамках первого тура испанской Ла Лиги. Соперники встретятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают мадридцев фаворитами предстоящей игры. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 1,25, что релевантно 80% вероятности. Заключить пари на успех «Осасуны» можно за 13,00, а на ничью — за 6,90. Вероятности этих исходов составляют примерно 5% и 15% соответственно.

Практически все клиенты PARI ждут успешного дебюта Хаби Алонсо в новом сезоне. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех мадридского клуба. Один из клиентов поставил на «Реал» 300 000 рублей по коэффициенту 1,23.

Встречи «Реала» с «Осасуной» редко получаются низовыми, особенно на поле «сливочных». Букмекеры считают, что в матче также будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,55, а на тотал меньше 2,5 — с коэффициентом 2,50

Аналитики ждут голов только от «Реала» и предлагают поставить на это за 1,90. Если же отличатся обе команды, сыграет ставка за 2,17.

Наиболее вероятным исходом предстоящей встречи считается победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 6,50. Стоит отметить, что последние две очных игры в Мадриде завершились со счетом 4:0 в пользу «Реала». Поставить на то, что этот исход повторится в третий раз подряд, можно по коэффициенту 10,00.

В линии PARI также можно ставить на индивидуальную результативность игроков. К примеру, с коэффициентом 1,48 можно заключить пари на гол в исполнении Килиана Мбаппе. Если француз откроет счет в матче, сыграет коэффициент 3,00.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место, а «Осасуна» — девятое. В Мадриде Королевский клуб победил со счетом 4:0, ответный матч в Памплоне завершился ничьей 1:1.

