Реал Мадрид - Осасуна, 19 августа: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Из-за участия в Клубном чемпионате мира мадридские звезды были лишены полноценного летнего отпуска. В связи с этим Хаби Алонсо не стал нагружать своих футболистов обилием спаррингов. «Реал» ограничился контрольным матчем с австрийским «Тиролем», который предсказуемо разгромил со счетом 4:0. Килиан Мбаппе в этой игре набрал три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Осасуна», напротив, играла в межсезонье часто, но не слишком удачно. Из шести товарищеских матчей команда выиграла лишь один, у заурядного «Мирандеса» (3:0). Памплонцы очень давно, с 2011 года, не побеждали «королевский клуб» и вряд ли на это способны в своем нынешнем составе и состоянии. Берем победу хозяев с форой -1.5. В линии PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.68.