Реал Мадрид - Осасуна, 19 августа: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Первый тур чемпионата Испании по футболу растянулся сразу на пять дней. Закроет его вторничная встреча мадридского «Реала» с «Осасуной» из Памлоны. Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид, Испания)
19.08.2025, Вт
22:00 МСК
«Осасуна» (Памплона)
|П1 - 1.25
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 1-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Реал»
|62
20
13
216-87
|«Осасуна»
|13
20
62
87-216
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Тироль»
0:4
«Реал»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«ПСЖ»
4:0
«Реал»
Клубный чемпионат мира
|05.07.2025
|«Реал»
3:2
«Боруссия»
Клубный чемпионат мира
|01.07.2025
|«Реал»
1:0
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|27.06.2025
|«Ред Булл Зальцбург»
0:3
«Реал»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Фрайбург»
2:2
«Осасуна»
Товарищеский матч
|06.08.2025
|«Осасуна»
3:0
«Мирандес»
Товарищеский матч
|02.08.2025
|«Осасуна»
0:1
«Расинг»
Товарищеский матч
|30.07.2025
|«Реал Сосьедад»
4:1
«Осасуна»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Осасуна»
0:2
«Уэска»
Товарищеский матч
Из-за участия в Клубном чемпионате мира мадридские звезды были лишены полноценного летнего отпуска. В связи с этим Хаби Алонсо не стал нагружать своих футболистов обилием спаррингов. «Реал» ограничился контрольным матчем с австрийским «Тиролем», который предсказуемо разгромил со счетом 4:0. Килиан Мбаппе в этой игре набрал три очка по системе «гол+пас» (2+1).
«Осасуна», напротив, играла в межсезонье часто, но не слишком удачно. Из шести товарищеских матчей команда выиграла лишь один, у заурядного «Мирандеса» (3:0). Памплонцы очень давно, с 2011 года, не побеждали «королевский клуб» и вряд ли на это способны в своем нынешнем составе и состоянии. Берем победу хозяев с форой -1.5. В линии PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.68.
Игру в Мадриде покажет в прямом эфире федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Рюдигер (дисквалификация), Белингем, Камавинга (оба - травмы)
«Осасуна»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Осасуна»:
|Позиция
|«Реал»
|«Осасуна»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Эррера
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|24. Катена
|Защитник
|Защитник
|4. Алаба
|22. Бойомо
|Защитник
|Защитник
|20. Гарсия
|3. Крус
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|12. Розье
|Защитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|6. Торро
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джуд Беллингем
|7. Монкайола
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|23. Бретонес
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
|14. Гарсия
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|10. Орос
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мбаппе
|17. Будимир
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Алессио Лиски
|Главный тренер
Аналитики PARI считают мадридский клуб явным фаворитом матча. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 1.25. Успешное пари на успех гостей сулит 13-кратный выигрыш. На ничью можно поставить за 6.70.
2:0 - самый вероятный исход матча, по мнению аналитиков. В линии PARI он идет с котировкой 6.50. На 3:0 предлагается поставить за 7.00.
Вероятность индивидуального успеха французской звезды аналитики оценили коэффициентом 1.48.
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги. Сделать ставку на триумф мадридского клуба в Ла Лиге можно по коэффициенту 1.80. Шансы «Барселоны» защитить чемпионский титул котируются за 2.20.