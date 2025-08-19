Ведомости
18 августа 16:25ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид - Осасуна, 19 августа: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

В игру вступает главный фаворит
Валентин Васильев

Первый тур чемпионата Испании по футболу растянулся сразу на пять дней. Закроет его вторничная встреча мадридского  «Реала» с «Осасуной» из Памлоны. Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

19.08.2025, Вт

22:00 МСК

 «Осасуна» (Памплона)

П1 - 1.25

Х - 6.70

П2 - 13.00

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 1-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)

 

Форма команд

История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Реал»62

20

13

216-87

«Осасуна»13

20

62

87-216

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Тироль»

0:4

«Реал»

Товарищеский матч

09.07.2025«ПСЖ»

4:0

«Реал»

Клубный чемпионат мира

05.07.2025«Реал»

3:2

«Боруссия»

Клубный чемпионат мира

01.07.2025«Реал»

1:0

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

27.06.2025«Ред Булл Зальцбург»

0:3

«Реал»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей «Осасуны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025 «Фрайбург»

2:2

«Осасуна»

Товарищеский матч

06.08.2025«Осасуна»

3:0

 «Мирандес» 

Товарищеский матч

02.08.2025«Осасуна»

0:1

 «Расинг» 

Товарищеский матч

30.07.2025 «Реал Сосьедад» 

4:1

«Осасуна»

Товарищеский матч

26.07.2025«Осасуна»

0:2

 «Уэска» 

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Из-за участия в Клубном чемпионате мира мадридские звезды были лишены полноценного летнего отпуска. В связи с этим Хаби Алонсо не стал нагружать своих футболистов обилием спаррингов. «Реал» ограничился контрольным матчем с австрийским «Тиролем», который предсказуемо разгромил со счетом 4:0. Килиан Мбаппе в этой игре набрал три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Осасуна», напротив, играла в межсезонье часто, но не слишком удачно. Из шести товарищеских матчей команда выиграла лишь один, у заурядного «Мирандеса» (3:0). Памплонцы очень давно, с 2011 года, не побеждали «королевский клуб» и вряд ли на это способны в своем нынешнем составе и состоянии. Берем победу хозяев с форой -1.5. В линии PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.68.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Игру в Мадриде покажет в прямом эфире федеральный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Реал»: Рюдигер (дисквалификация), Белингем, Камавинга (оба - травмы)

«Осасуна»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Осасуна»:

Позиция«Реал»«Осасуна»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. ЭррераВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд24. КатенаЗащитник
Защитник4. Алаба22. БойомоЗащитник
Защитник20. Гарсия3. КрусЗащитник
Защитник14. Тчуамени12. РозьеЗащитник
Полузащитник 8. Вальверде6. ТорроЗащитник
Полузащитник 5. Джуд Беллингем7. МонкайолаПолузащитник 
Полузащитник15. Гюлер23. БретонесПолузащитник
Нападающий21. Диас14. ГарсияПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор10. ОросПолузащитник
Нападающий9. Мбаппе17. БудимирНападающий
Главный тренерХаби АлонсоАлессио ЛискиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI считают мадридский клуб явным фаворитом матча. Ставки на победу «Реала»  принимаются по коэффициенту 1.25. Успешное пари на успех гостей сулит 13-кратный выигрыш. На ничью можно поставить за 6.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Реал» - «Осасуна»?

2:0 - самый вероятный исход матча, по мнению аналитиков. В линии PARI он идет с котировкой 6.50. На 3:0 предлагается поставить за 7.00.

Забьет ли Мбаппе?

Вероятность индивидуального успеха французской звезды аналитики оценили коэффициентом 1.48. 

Кто станет чемпионом Испании?

Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги. Сделать ставку на триумф мадридского клуба в Ла Лиге можно по коэффициенту 1.80. Шансы «Барселоны» защитить чемпионский титул котируются за 2.20.

