Дмитрий Губерниев поставил на голы в матче Лиги PARI «Родина» — «Ротор»

26 октября в 16-м туре Лиги PARI «Родина» сыграет на своем поле с волгоградским «Ротором». Матч PARI тура начнется в 16:00 по московскому времени. Амбассадор букмекерской компании PARI, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим прогнозом на эту встречу.

«Что ни тур — то событие в Лиге PARI. И как никогда много претендентов на повышение! А среди лидеров — сразу три клуба с большой историей в РПЛ – «Факел», «Урал» и «Ротор». И ведь команды со стадионами ЧМ-2018 пока даже не на первых местах!

Главный матч в предстоящем туре — именно с участием «Ротора». Легендарные покорители «Олд Траффорда» — на выезде в Москве. В пользу «Родины» говорят ее эффективная игра и козырь в виде синтетического поля. Зато у «Ротора» именной козырь в лице Ильи Сафронова. О парне из Лиги PARI в Париже узнали. Ждем через год на «Золотом мяче» уже без вариантов!

В общем, матч на три исхода в Москве. С шансами в обе стороны и без большой вероятности обмена голами. Так что, для меня предпочитаемая ставка в этой игре — тотал больше 1.5 за 1.60», — признался Губерниев.

На победу «Родины» аналитики дают коэффициент 2.05. Вероятность ничьей оценивается котировкой 2.90, а победы «Ротора» – 4.10.

После 15 туров Лиги PARI «Родина» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Ротор» идет на пятой строчке с 25 очками.