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23 мая 9:09ГлавнаяНовости

PARI: Алькарас, Синнер и Зверев — главные фавориты «Ролан Гаррос» 2025

Главный претендент на победу в турнире — действующий победитель «Ролан Гаррос»
Руслан Ипполитов

С 25 мая по 8 июня в Париже пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы участников мужской сетки «Ролан Гаррос» завоевать титул в одиночном разряде и изучили ставки клиентов на предстоящие соревнования с участием сильнейших теннисистов мира.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на победу в турнире — действующий победитель «Ролан Гаррос» и вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Сделать ставку на второй подряд триумф испанца на грунтовых кортах Парижа можно по коэффициенту 2.25. Перед стартом Открытого чемпионата Франции на счету Алькараса 19 побед на турнирах ATP в одиночном разряде, в том числе четыре — на турнирах «Большого шлема». Помимо прошлогоднего триумфа на «Ролан Гаррос», Алькарас дважды выигрывал Уимблдон (в 2023 и 2024 годах), а также побеждал на Открытом чемпионате США (в 2022-м).

Янник Синнер, возглавляющий на данный момент рейтинг ATP, считается вторым по шансам фаворитом «Ролан Гаррос». Котировки на его триумф составляют 3.10. Синнер приедет в Париж более свежим в сравнении с конкурентами, поскольку пропустил ряд турниров в феврале, марте и апреле из-за дисквалификации за допинг. Итальянец — трехкратный победитель турниров «Большого шлема». В его активе два триумфа на Australian Open (2024, 2025) и еще один — на US Open (2024). Год назад на Открытом чемпионате Франции Синнер дошел до полуфинала, где уступил Алькарасу.

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Топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» замыкает Александр Зверев. Его шансы на победу в турнире оцениваются коэффициентом 9.50. Зверев — олимпийский чемпион 2020 года и двукратный победитель Итогового турнира в одиночном разряде. Немец трижды доходил до финалов на турнирах «Большого шлема», в том числе год назад в Париже. В рейтинге ATP Зверев на данный момент занимает третье место.

В число главных претендентов на победу в Париже также входят серб Новак Джокович (12.00), итальянец Лоренцо Музетти (20.00), норвежец Каспер Рууд (22.00) и датчанин Хольгер Руне (22.00). Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (24) и трехкратный победитель «Ролан Гаррос». Рууд не побеждал на мэйджорах, но дважды выходил в финал турнира в Париже — в 2022 и 2023 годах.

Из российских теннисистов главным фаворитом «Ролан Гаррос» букмекеры считают Даниила Медведева. Ставки на триумф одиннадцатой ракетки мира в Париже принимаются по коэффициенту 35.00. На этом же уровне котируются шансы аргентинца Франсиско Серундоло, занимающего 18 место в рейтинге ATP.

Шансы других российских участников Открытого чемпионата Франции оцениваются значительно ниже. Вероятность победы Андрея Рублева котируется за 50.00. Сделать прогноз на триумф Карена Хачанова можно за 100.00. На триумф Романа Сафиуллина установлен самый высокий коэффициент — 1000.00.

Клиентам PARI также доступны дополнительные ставки на «Ролан Гаррос», в том числе на события с участием россиян. В частности, триумф любого из российских теннисистов оценивается коэффициентом 20.00. Поставить на выход представителя России в финал можно за 8.50. Если победителем турнира станет Алькарас или Джокович, зайдет ставка за 1.95.

Открытый чемпионат Франции пройдет в 124-й раз. Призовой фонд турнира в 2025 году составляет 56,35 млн евро. Победителям соревнований в мужской и женской сетках достанется по 2,55 млн евро.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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