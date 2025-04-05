Клиенты PARI: «Ювентус» не сможет остановить «Рому» в погоне за Лигой чемпионов

6 апреля в рамках 31-го тура Серии А фанатов итальянского футбола ждет большой матч. В Риме на «Стадио Олимпико» сойдутся две команды, которые борются за Лигу чемпионов, — «Рома» и «Ювентус». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 2.50, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.05 (около 31%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.10 (приблизительно 31%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч закончится вничью. На этот результат приходится около 43% от общего объема ставок на три исхода матча, 29% — на триумф «Ювентуса» и 28% — на победу «Ромы».

Аналитики ожидают, что матч не будет изобиловать голами. Вероятность того, что «Ювентус» и «Рома» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.43. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 2.20. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 1.65. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.90. Обратный вариант можно взять с такой же котировкой — 1.90.

«Рома» после прихода Клаудио Раньери крайне успешно выступает в чемпионате — сейчас у команды серия побед из семи матчей. Только в одной из этих семи игр римляне забили больше двух мячей — чаще всего команде для победы хватало одного гола. На один забитый мяч от «Ромы» в грядущем поединке аналитики дают котировку 1.35. Коэффициент на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 составляет 2.65, а на тотал больше 2.5 — 6.80.

«Ювентус» в конце марта уволил главного тренера Тиаго Мотту, с которым клуб разгромно уступил «Фиорентине» и «Аталанте» с общим счетом 0:7. В последнем туре туринцы под руководством временного тренера Игора Тудора обыграли «Дженоа» со счетом 1:0. Коэффициент на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 0.5 составляет 1.45, а тотал больше 1.5 — 3.15. Вероятность того, что гости не смогут распечатать ворота римлян, оценивается котировкой 2.80.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 6.00 аналитики дают и на нулевую ничью. Ставка на победу «Ромы» со счетом 1:0 доступна за 8:00. Взять успех «Ювентуса» с минимальным счетом можно за 9.00.

«Рома» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, отставая зоны Лиги чемпионов на четыре очка. Поставить на то, что подопечные Раньери в итоге попадут в четверку лучших, можно с котировкой 10.00. «Ювентус» располагается на пятом месте и отстает от зоны ЛЧ на один балл. Коэффициент на попадание туринцев в топ-4 составляет 1.55.