Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»

14 сентября в десятом туре Лиги PARI «Ротор» примет в гостях «КАМАЗ». Матч тура PARI начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «Волгоград Арена». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают фаворитом волгоградскую команду. Коэффициент на победу «Ротора» составляет 2.07, что соответствует почти 45% вероятности. Ничья доступна по ставке за 2.95 (31%). Успех «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.90 (почти 24%).

Клиенты PARI также уверены в победе волгоградской команды. На победу «Ротора» приходится 60% от общего объема ставок на исход встречи. По 20% сделано на ничью и успех «КАМАЗа».

Аналитики PARI проанализировали вероятности голевых событий матча. Сделать ставку на ТБ 1.5 можно за 1.58. Обратный исход (ТМ 1.5) доступен за 2.25. Коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.65. ТМ 2.5 доступен по ставке 1.42. Коэффициент то, что обе команды забьют,составляет 2.35. Обратный исход можно взять за 1.53. Привлекательной выглядит ставка с коэффициентом 2.05 на то, что забьет только одна команда.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на минимальную победу «Ротора» 1:0 можно за 5.50. Ничья 1:1 идет по коэффициенту 6.50. Победа «КАМАЗа» 0:1 доступна за 8.00. Коэффициент на победу «Ротора» со счетом 2:0 составляет 8.50.

В новом сезоне Лиги PARI обе команды выступают достаточно уверенно. «Ротор» идет на шестом месте, имея в активе 17 очков, а «КАМАЗ» на четвертом месте с 18-ю очками. Однако волгоградцы традиционно сильно играют в родных стенах, поэтому для команды из Татарстана матч будет непростым.