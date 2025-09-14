Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 сентября 7:44ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»

Большой матч в Волгограде
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

14 сентября в десятом туре Лиги PARI «Ротор» примет в гостях «КАМАЗ». Матч тура PARI начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «Волгоград Арена». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают фаворитом волгоградскую команду. Коэффициент на победу «Ротора» составляет 2.07, что соответствует почти 45% вероятности. Ничья доступна по ставке за 2.95 (31%). Успех «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.90 (почти 24%).  

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI также уверены в победе волгоградской команды. На победу «Ротора» приходится 60% от общего объема ставок на исход встречи. По 20% сделано на ничью и успех «КАМАЗа».

Аналитики PARI проанализировали вероятности голевых событий матча. Сделать ставку на ТБ 1.5 можно за 1.58. Обратный исход (ТМ 1.5) доступен за 2.25. Коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.65. ТМ 2.5 доступен по ставке 1.42. Коэффициент то, что обе команды забьют,составляет 2.35. Обратный исход можно взять за 1.53. Привлекательной выглядит ставка с коэффициентом 2.05 на то, что забьет только одна команда.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на минимальную победу «Ротора» 1:0 можно за 5.50. Ничья 1:1 идет по коэффициенту 6.50. Победа «КАМАЗа» 0:1 доступна за 8.00. Коэффициент на победу «Ротора» со счетом 2:0 составляет 8.50.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РОТОР» — «КАМАЗ»

В новом сезоне Лиги PARI обе команды выступают достаточно уверенно. «Ротор» идет на шестом месте, имея в активе 17 очков, а «КАМАЗ» на четвертом месте с 18-ю очками. Однако волгоградцы традиционно сильно играют в родных стенах, поэтому для команды из Татарстана матч будет непростым.

В начале июля Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир проходит под названием Лига PARI. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Новости
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Новости
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости

Новое