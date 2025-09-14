Ротор - КАМАЗ, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Волгограде. В гости к «Ротору» прикатил «КАМАЗ». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|13
|3
|3
|37-13
|«СКА-Хабаровск»
|3
|3
|13
|13-37
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|23.08.2025
|«КАМАЗ»
3:1
«Уфа»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
После девятого тура команды сохранили свои позиции: «Ротор» - шестую, «КАМАЗ» - четвертую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
Обе команды входят в число лидеров сезона, хотя перед началом первенства к фаворитам не причислялись. Особенно удивительно видеть «КАМАЗ» на четвертом месте. Впрочем, отставание от челнинцев «Ротора» минимальное - всего одно очко.
Волгоградцы в августе-сентябре потерпели всего одно поражение, от костромского «Спартака», и четырежды выиграли, причем всухую. У «КАМАЗа» всего одно поражение в чемпионате.
Команда Ахметзянова делит лидерство в турнире по забитым мячам с «Уралом» (по 16). Но и пропускает тоже регулярно. Из предыдущих 10 игр у автозаводцев девять с голами в обе стороны. Верим, что в Волгограде этот тренд устоит.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: нет
«КАМАЗ»: Султонов (дисквалификация)
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы бигмаркета. Победа хозяев котируется за 2.07, гостей - за 3.90. На ничью в конторе можно поставить за 2.90.
Получить до 25 000 рублей от PARI
По мнению экспертов, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа южан со счетом 1:0. Сыгравшая ставка на этот счет принесет пятикратный выигрыш.
Коэффициент 2.70 на тотал больше 2.5 говорит о невысокой вероятности «верха» в этой паре.
Букмекерская контора PARI показывает матчи дивизиона в прямом эфире на своем сайте.
Приобрести билет на игру можно на официальном сайте «Ротора».