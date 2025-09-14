Ведомости
Ротор - КАМАЗ, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Соседи по таблице сойдутся в Волгограде
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Волгограде. В гости к «Ротору» прикатил «КАМАЗ». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

14.09.2025, Вс

17:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 2.07

Х - 2.90

П2 - 3.90

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»133337-13
 «СКА-Хабаровск» 331313-37

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак» Кострома

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

16.08.2025«Сокол»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

23.08.2025«КАМАЗ»

3:1

«Уфа»

Лига PARI

17.08.2025«Нефтехимик»

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После девятого тура команды сохранили свои позиции: «Ротор» - шестую, «КАМАЗ» - четвертую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Обе команды входят в число лидеров сезона, хотя перед началом первенства к фаворитам не причислялись. Особенно удивительно видеть  «КАМАЗ» на четвертом месте. Впрочем, отставание от челнинцев «Ротора» минимальное - всего одно очко.

Волгоградцы в августе-сентябре потерпели всего одно поражение, от костромского «Спартака», и четырежды выиграли, причем всухую. У   «КАМАЗа» всего одно поражение в чемпионате.

Команда Ахметзянова делит лидерство в турнире по забитым мячам с  «Уралом» (по 16). Но и пропускает тоже регулярно. Из предыдущих 10 игр у автозаводцев девять с голами в обе стороны. Верим, что в Волгограде этот тренд устоит. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ротор»: нет

«КАМАЗ»: Султонов (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы бигмаркета. Победа хозяев котируется за 2.07, гостей - за 3.90. На ничью в конторе можно поставить за 2.90.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ротор» - «КАМАЗ»?

По мнению экспертов, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа южан со счетом 1:0. Сыгравшая ставка на этот счет принесет пятикратный выигрыш. 

Матч «Ротор» - «КАМАЗ» будет результативным?

Коэффициент 2.70 на тотал больше 2.5 говорит о невысокой вероятности «верха» в этой паре.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «КАМАЗ»?

Букмекерская контора PARI показывает матчи дивизиона в прямом эфире на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «СКА-Хабаровск»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте «Ротора».

