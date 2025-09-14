Ротор - КАМАЗ, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды входят в число лидеров сезона, хотя перед началом первенства к фаворитам не причислялись. Особенно удивительно видеть «КАМАЗ» на четвертом месте. Впрочем, отставание от челнинцев «Ротора» минимальное - всего одно очко.

Волгоградцы в августе-сентябре потерпели всего одно поражение, от костромского «Спартака», и четырежды выиграли, причем всухую. У «КАМАЗа» всего одно поражение в чемпионате.

Команда Ахметзянова делит лидерство в турнире по забитым мячам с «Уралом» (по 16). Но и пропускает тоже регулярно. Из предыдущих 10 игр у автозаводцев девять с голами в обе стороны. Верим, что в Волгограде этот тренд устоит.