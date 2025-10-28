Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров

25–27 октября состоялись матчи 13-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице — в прошедшем туре «быки» провели осторожный домашний матч с «Рубином», победив со счетом 1:0. А вот «Локомотив» после яркой победы над ЦСКА не сумел справиться с «Акроном». Соперники поделили очки при счете 1:1, из-за чего «железнодорожники» опустились на вторую строчку.

На третьем месте расположился ЦСКА. «Армейцы» оправились от неудачи в прошлом туре и порадовали фанатов победой над «Крыльями Советов» со счетом 1:0. Всего на одно очко от ЦСКА отстает «Зенит». В прошедшем туре петербуржцы одолели московское «Динамо» (2:1). Замыкает пятерку лидеров «Балтика», поделившая очки с «Пари НН» (0:0).

На шестом месте разместился «Спартак». В прошедшем туре красно-белые разобрались с «Оренбургом» (1:0).