Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров

25–27 октября состоялись матчи 13-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице — в прошедшем туре «быки» провели осторожный домашний матч с «Рубином», победив со счетом 1:0. А вот «Локомотив» после яркой победы над ЦСКА не сумел справиться с «Акроном». Соперники поделили очки при счете 1:1, из-за чего «железнодорожники» опустились на вторую строчку.
На третьем месте расположился ЦСКА. «Армейцы» оправились от неудачи в прошлом туре и порадовали фанатов победой над «Крыльями Советов» со счетом 1:0. Всего на одно очко от ЦСКА отстает «Зенит». В прошедшем туре петербуржцы одолели московское «Динамо» (2:1). Замыкает пятерку лидеров «Балтика», поделившая очки с «Пари НН» (0:0).
На шестом месте разместился «Спартак». В прошедшем туре красно-белые разобрались с «Оренбургом» (1:0).
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Акрона» с «Локомотивом». На эту игру пришлось более 18% от общего оборота ставок на события 13-го тура. Вторым по обороту стал матч «Зенит» — «Динамо» (15%), а третьим — ЦСКА — «Крылья Советов» (14%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Краснодар» — «Рубин», «Пари НН» — «Балтика» и «Ростов» — «Динамо» Махачкала (1:1).
Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Акрон» — «Локомотив», «Пари НН» — «Балтика» и «Спартак» — «Оренбург». В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Ахмат» — «Сочи» и «Зенит» — «Динамо». По ставкам на эти встречи они получили больше всего выигрышей.
Один из игроков поставил 590 000 рублей на ничью в матче «Пари НН» — «Балтика» в лайве по коэффициенту 2.75. Соперники так и не смогли открыть счет. В результате выигрыш клиента достиг 1 622 000 рублей.
Другой игрок поставил 1 200 000 рублей на этот же матч. Он выбрал индивидуальный тотал гостей меньше 1 по коэффициенту 1.82 в лайве. Выбор был довольно рискованным. Хотя нижегородцы лучше показывают себя в родных стенах, им редко удается сохранить ворота в неприкосновенности. Тем не менее в этот раз оборона команды была на высоте. Соперники покинули поле при счете 0:0, а клиент получил выигрыш в размере 2 184 000 рублей.
Еще один клиент смог превратить 750 000 рублей в 1 387 500 рублей, собрав экспресс из матчей «Спартак» — «Оренбург» и ЦСКА — «Крылья Советов». В обеих играх он выбрал победу фаворитов с коэффициентами 1.30 и 1.42 соответственно. Суммарный коэффициент купона составил 1.85. Москвичи не подвели. Хотя обе победы были минимальными, это не помешало клиенту получить выигрыш.
Прошедший тур практически не повлиял на котировки букмекеров, связанные с итогами чемпионата. Фаворитом РПЛ в этом сезоне все еще считается «Зенит». Несмотря на победу над «Динамо», коэффициент на чемпионство петербуржцев остался без изменений и составляет 2.40.
Основным конкурентом команды Сергея Семака считается «Краснодар». Коэффициент на победу «быков» также не поменялся. Поставить на то, что южане защитят титул, можно с коэффициентом 5.00.
ЦСКА сумел немного укрепить позиции в линиях букмекеров благодаря победе над «Крыльями». Коэффициент на чемпионство «армейцев» снизился с 6.00 до 5.50.
А вот коэффициенты на победу «Спартака», московского «Динамо» и «Балтики» также не изменились — они составляют 13.00, 30.00 и 50.00 соответственно.
14-й тур РПЛ пройдет с 31 октября по 2 ноября. Главными событиями тура станут матчи «Зенит» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Спартак».