С 31 октября по 2 ноября прошли матчи 14-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главными событиями минувшего тура стали матчи «Зенит» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Спартак». Обе встречи завершились в пользу хозяев. Петербуржцы обыграли «железнодорожников» со счетом 2:0, а «быки» одержали минимальную победу над красно-белыми со счетом 2:1.

В итоге «Краснодар» сумел удержать лидерские позиции. «Зенит» поднялся на третью строчку, а на втором месте расположился ЦСКА, обыгравший «Пари НН» (2:0).

«Балтика» в очередной раз порадовала фанатов — на этот раз победой над «Ахматом» (2:0). Сейчас калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице. Замыкает пятерку лидеров «Локомотив». У «железнодорожников» столько же очков, как у «Балтики», но уступают «балтийцам» по разнице мячей.

«Спартак» все еще остается на шестом месте, несмотря на поражение от «Краснодара».