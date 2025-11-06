Партнерский проект
С 31 октября по 2 ноября прошли матчи 14-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главными событиями минувшего тура стали матчи «Зенит» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Спартак». Обе встречи завершились в пользу хозяев. Петербуржцы обыграли «железнодорожников» со счетом 2:0, а «быки» одержали минимальную победу над красно-белыми со счетом 2:1.
В итоге «Краснодар» сумел удержать лидерские позиции. «Зенит» поднялся на третью строчку, а на втором месте расположился ЦСКА, обыгравший «Пари НН» (2:0).
«Балтика» в очередной раз порадовала фанатов — на этот раз победой над «Ахматом» (2:0). Сейчас калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице. Замыкает пятерку лидеров «Локомотив». У «железнодорожников» столько же очков, как у «Балтики», но уступают «балтийцам» по разнице мячей.
«Спартак» все еще остается на шестом месте, несмотря на поражение от «Краснодара».
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч ЦСКА — «Пари НН». На эту игру пришлось более 24% от общего оборота ставок на события 14-го тура. Вторым стал матч «Краснодар» — «Спартак» (22%), а третьим — «Зенит» — «Локомотив» (18%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Балтика» — «Ахмат», «Ростов» — «Акрон» (0:1) и «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» (2:0).
Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Зенит» — «Локомотив», «Рубин» — «Динамо» Москва и «Ростов» — «Акрон». В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Балтика» — «Ахмат», ЦСКА — «Пари НН» и особенно «Краснодар» — «Спартак».
Самый большой выигрыш по ставкам на события 14-го тура РПЛ достался игроку, который поставил 1 447 646 рублей, собрав экспресс из матчей «Реал Мадрид» — «Валенсия» и ЦСКА — «Пари НН». В обеих встречах клиент выбрал ставки на фаворитов по коэффициентам 1.18 и 1.45 соответственно. Суммарный коэффициент купона составил 1.71, благодаря чему игрок получил выигрыш в размере 2 475 475 рублей. Другой клиент сумел превратить 1 400 000 рублей в 1 988 000 рублей, поставив на победу ЦСКА по коэффициенту 1.42.
Еще один клиент поставил 105 000 рублей на экспресс из матчей «Краснодар» — «Спартак», «Барселона» — «Эльче», «Манчестер Сити» — «Борнмут», «Лилль» — «Анже» и «Балтика» — «Ахмат». Во всех играх он выбирал ставки на фаворитов, но часть из них была довольно рискованной. Например, победа «балтийцев» над «Ахматом» котировалась за 2.70, а успех «быков» в игре со «Спартаком» оценивался коэффициентом 2.09.
Тем не менее все события завершились успешно для клиента, благодаря чему он получил выплату в размере 1 432 200 рублей.
«Зенит» сумел укрепить свои позиции в котировках букмекеров благодаря победе над «Локомотивом». Коэффициент на чемпионство петербуржцев снизился с 2.40 до 2.05. Уменьшились и котировки на победу «Краснодара» — с 5.00 до 4.50. Также снижение продемонстрировал коэффициент на чемпионство ЦСКА — с 5.50 до 5.00.
Ставки на победу «Локомотива» принимаются по коэффициенту 10.00. Ранее он составлял 8.00. Увеличились котировки на успех «Спартака» и московского «Динамо». Так, ставки на чемпионство красно-белых принимаются за 20.00 вместо 13.00, тогда как чемпионство бело-голубых котируется за 50.00 вместо 30.00.
Коэффициент на победу «Балтики» также вырос с 50.00 до 60.00, несмотря на успех в игре с «Ахматом».
15-й тур РПЛ пройдет с 8 по 9 ноября. Главным событием тура станет встреча «Балтики» с «Краснодаром» — на своем поле «балтийцы» вполне способны спутать «быкам» все карты.