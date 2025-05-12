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13 мая 14:06ГлавнаяНовости

Победа «Пари НН» над «Крыльями Советов» принесла клиенту PARI почти 15 000 000 рублей

Больше всего ставок пришлось на матч ЦСКА с «Краснодаром»
Валентин Васильев

10-12 мая прошли матчи 28-го тура Российской Премьер-лиги, по итогам которых интрига в чемпионской гонке усилилась. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

Главным событием прошедшего тура стал матч ЦСКА с «Краснодаром». «Быки» старались не рисковать и играть осторожно, но все же пропустили гол от нападающего «армейцев» Сауля Гуарирапы, который и решил исход противостояния.

Подопечные Мурада Мусаева все еще лидируют в турнирной таблице российского чемпионата, однако отрыв от «Зенита» сократился всего до одного очка. В отличие от краснодарцев, петербуржцы сумели одержать победу в минувший уикенд, обыграв махачкалинский «Динамо» на выезде со счетом 1:0.

Интересным получилось и московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Бело-голубые открыли счет с пенальти в самом начале игры, а затем развили успех в середине первого тайма и забрали победу со счетом 2:0.

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Отдельно стоит отметить самый результативный матч тура — встречу «Пари НН» с «Крыльями Советов». В отчаянной борьбе за очки нижегородцы превзошли себя, разгромив самарцев со счетом 5:2. В этом матче подопечные Виктора Гончаренко показали самую высокую результативность за последние четыре года.

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч ЦСКА с «Краснодаром» — доля главного поединка субботы составила более 20% от всего оборота пари на матчи 28-го тура. Кроме того, клиенты PARI активно ставили на матчи махачкалинского «Динамо» с «Зенитом» (19%), а также московского «Динамо» со «Спартаком» (17%).

Меньше всего игроки ставили на матчи «Факел» — «Локомотив» (0:1), «Акрон» — «Ахмат» (3:2) и «Рубин» — «Ростов» (1:0).

Наиболее прибыльными для PARI оказались матчи «Динамо» — «Спартак», ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» Махачкала — «Зенит». В первых двух играх победили те команды, в которые игроки верили меньше, а счет третьей встречи оказался значительно меньше, чем ожидали букмекеры и игроки.

В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Пари НН» — «Крылья Советов» и «Акрон» — «Ахмат».

Значимые выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш за минувший тур достался игроку, который поставил 6 000 000 рублей на победу «Пари НН» в матче с «Крыльями». Ставка была сделана в прематче по коэффициенту 2.45.

Нижегородцы открыли счет уже на девятой минуте силами форварда Вячеслава Грулева, однако главной звездой матча стал нападающий нижегородцев Хуан Боселли, который оформил покер. Уругваец оказался вторым игроком в этом сезоне — удалось забить четыре гола за матч. Ранее это сделал Манфред Угальде в матче «Спартака» с «Локомотивом». Сам Боселли позже отметил, что еще ни разу не забивал столько в официальном матче. Так или иначе, «Крылья» смогли ответить только двумя мячами, поэтому автор пари получил выплату в размере 14 700 000 рублей. 

Почти столько же (14 264 250 рублей) выиграл клиент, который заключил пари на победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» на сумму 5 005 000 рублей. Вероятно, он опирался на статистику очных противостояний команд — в последний раз «быки» обыграли «армейцев» на их поле в 2018 году.

Еще один клиент поставил 3 300 000 рублей на победу «Акрона» в матче с «Ахматом». Грозненцы в текущем сезоне не очень удачно выступают на выезде. Команда не побеждает на чужом поле уже шесть матчей подряд, а поражение в последнем туре стало четвертым по счету. Хотя подопечные Сергея Ташуева дали бой хозяевам, им так и не удалось переломить ход игры в свою пользу. В результате клиент PARI получил выплату в размере 11 055 000 рублей.

Увы, не все крупные ставки были успешными. Так, один из игроков поставил 3 000 000 рублей на победу «Спартака» в дерби с «Динамо», но игра сложилась не в пользу красно-белых.

«Зенит» или «Краснодар» — кто станет чемпионом?

«Зенит» и «Краснодар» остались единственными претендентами на титул после того, как остальные конкуренты выбыли из чемпионской гонки.

В оставшихся двух турах «быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом» и московским «Динамо», тогда как «Зенит» проведет матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

Хотя краснодарцам предстоят более сложные матчи, аналитики PARI все равно считают их фаворитами с коэффициентом 1.75. Если же «Зенит» сохранит титул, сыграет ставка за 2.07. А вот игроки не очень верят в подопечных Мурада Мусаева — 70% оборота на этом рынке приходится на победу «Зенита». Один из клиентов поставил 100 000 рублей на чемпионство команды Сергея Семака по коэффициенту 2.24. Если ставка сыграет, он получит выплату в размере 224 000 рублей.

29-й тур РПЛ пройдет 17-19 мая. Помимо продолжения чемпионской гонки между «Краснодаром» и «Зенитом» болельщиков ожидает очередное московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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