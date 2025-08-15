Эксперты PARI считают, что Карлос Алькарас пройдет Андрея Рублева на Цинциннати Мастерс

15 августа Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом матча Карлоса Алькараса. Ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.25, что соответствует 77% вероятности. Поставить на успех Андрея Рублева можно за 4.30, вероятность его триумфа составляет примерно 23%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу фаворита. Один из игроков поставил 300 000 рублей на успех Карлоса в составе экспресса из четырех событий. В его купон также вошли два киберспортивных матча по CS 2, а также встреча «Ливерпуля» с «Борнмутом» в первом туре АПЛ. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.13. Если все ставки сыграют, выплата клиенту составит 639 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.63, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 2.13.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Карлоса Алькараса в двух сетах. Заключить пари этот исход можно по коэффициенту 1.77. На счет 2:1 по сетам в пользу испанца можно поставить за 3.70. Исходы 2:0 и 2:1 в пользу россиянина котируются за 7.40.

Карлос Алькарас — неудобный соперник для Рублева. Испанец победил россиянина в трех из пяти матчей. Последние игры на харде завершились победой Карлоса в двух сетах. Одна из них состоялась на недавнем Уимблдоне, и тогда Алькарас победил со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:4.

Алькарас прошел относительно легкий путь к финалу. На старте испанец отдал один сет Дамиру Джумхуру (6:1, 2:6, 6:3), но затем уверенно обыграл в двух сетах Хамада Меджедовича (6:4, 6:4) и Луку Нарди (6:1, 6:4). Карлос считается главным фаворитом Цинциннати Мастерс после Янника Синнера — ставки на его победу в турнире принимаются по коэффициенту 4.00.

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал, обыграв Лернера Тьена (7:6(4), 6:3), Алексея Попырина (6:7(5), 7:6(5), 7:5) и Франсиско Комесанью (6:2, 6:3). Поставить на победу россиянина в турнире можно по коэффициенту 44.00.