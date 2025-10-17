Ведомости
«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково

Валентин Васильев

СЕО букмекерской компании PARI Руслан Медведь провел лекцию для предпринимателей спортивного акселератора в технопарке «Сколково» на тему «Маркетинг в спорте: куда движется рынок и как стартапу занять свое место в нем».

Из выступления руководителя PARI предприниматели узнали, какие продуктовые решения могут быть востребованы для индустрии беттинга, за счет чего нужно опережать конкурентов и какие кейсы компании помогли ей оказаться в топ-4 букмекеров России.

О важности качественных данных и оценке рынка

В ходе выступления Медведь посоветовал предпринимателям на первых этапах фокусироваться на качественном анализе рынка. По его словам, такие запуски, как киберспортивное направление PARI Entertainment в 2023 году, определение падела как стратегического направления в 2024 году и PARI SECRET в 2025 году, являются примерами решений, принятых на основе глубокой аналитики, и помогли компании опередить многих конкурентов.

«Сейчас рынок находится в стагнации. Все перешли от привлечения клиентов к стратегии удержания. Это заставляет нас постоянно находиться в поиске новых возможностей и новых ниш, которые помогут компании оставаться среди лидеров рынка», — пояснил Руслан Медведь.

О киберспорте как ярком примере неочевидного тренда

CEO PARI рассказал о работе с молодой аудиторией и трендах, которые можно увидеть уже сейчас.

«Например, в 2023 году среди поколения зумеров ставки на киберспорт были небольшими. Ни у кого не было ожиданий в этом направлении, поскольку футбол и другие популярные виды спорта забирали основную долю ставок. Но в 2025 году мы видим, что представители поколения зумеров чаще ставят на Counter-Strike 2 и Dota, нежели на футбол. Это означает, что ставочный портфель поменяется через какое-то время», — пояснил Руслан Медведь.

Еще одним примером СЕО PARI назвал PARI PASS — интерактивную платформу, где геймеры могут получить призы за выполнение внутриигровых заданий. Команда запустила инициативу первой среди букмекеров, после чего конкуренты стали запускать аналогичные продукты.

«Как это работает? Вы получаете задания, проходите их. Все связано с бэк-офисом нашей платформы. Вам начисляют фрибеты, баллы, вы можете их обменивать. Незатейливая механика, но по бизнес-показателям она сильно раскачивает потребление нашего основного продукта. Сейчас каждый третий новый клиент PARI использует PARI PASS», — поделился CEO PARI.

О направлении работы с VIP-аудиторией

У букмекеров есть категория, требующая определенного подхода, — это VIP-клиенты. В феврале компания запустила PARI SECRET, что стало прорывным решением на рынке и помогло сформировать тесные и доверительные взаимоотношения с важной  частью аудитории.

«Вдохновлялись лучшими практиками банковского сегмента. Мы первыми читаем рынок. Никто до нас этого не делал. Мы отстроились в другой бренд, другой интерфейс, в другое взаимодействие, предложив нашим VIP-клиентам дополнительные преимущества в виде кешбэка», — рассказал Руслан Медведь.

Конкуренция за VIP-сегмент ужесточилась после запуска PARI SECRET.

«Изюминкой стала серия выездных мероприятий. Определяем пул клиентов и вывозим их на значимые спортивные события: финал ATP-500 по теннису в Дубае, финал Blast Major в Лиссабоне, турнир по покеру в Сочи. Несколько дней назад мы провели выездное мероприятие в Шанхай — 15 наших VIP-клиентов посетили финал теннисного турнира серии «Мастерс». Что делают конкуренты? Копируют формат, причем порой полностью», — заключил CEO PARI.

О продуктовых решениях, которые необходимы рынку

Руслан Медведь обозначил, какие продуктовые решения могут быть интересны для PARI и букмекеров в сфере спортивных технологий.

«Например, предиктивные модели и аналитика по проблемным игрокам. У индустрии есть регулятор, которого беспокоит перекос в действиях игроков. Рынку в ближайшие годы будут нужны технологии, позволяющие выявлять отклонения на ранней стадии, и механики для реализации инициативы», — поделился Руслан Медведь.

Оперативная трансляция результатов, автоматизация формирования коэффициентов, алгоритмы создания линий — примеры направлений, для которых актуальны новые продуктовые решения.

«У нас с периодичностью раз в полгода появляется новый вид спорта, на который можно ставить. Это может быть трансформация какого-то большого, известного вида спорта. Например, хоккей 3 на 3: зрелищно и классно. Или представьте, что появляется Федерация нард России. Игроки кидают кубики: есть исход, есть функционал, камера. Все выдается, все автоматизировано, присваиваются коэффициенты. Это поле для деятельности, если вы в блоке IT в миксе со спортом», — рассказал CEO PARI.

Среди решений, которые более не актуальны для букмекерского рынка, Руслан Медведь назвал старые look-a-like модели, платежные решения и дашборды с аналитикой под ключ.

Запись выступления доступна по ссылке.

В июле 2025 года компания PARI стала партнером технопарка «Сколково». Вместе они запустили акселератор SportTech Skolkovo, направленный на поддержку спортивных технологий и развитие индустрии в целом.

Цель акселератора SportTech Skolkovo — поиск, отбор, развитие и внедрение инноваций для повышения эффективности спортивных федераций, лиг, клубов, а также для развития спортивного технологического ландшафта страны в целом. Проект SportTech Skolkovo поможет российским стартапам ускоренно расти, привлекать инвестиции, запускать пилотные проекты с лидерами отрасли и завоевывать свою долю этого рынка.

Обзор букмекерской конторы PARI

