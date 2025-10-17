«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково

CEO PARI рассказал о работе с молодой аудиторией и трендах, которые можно увидеть уже сейчас.

«Например, в 2023 году среди поколения зумеров ставки на киберспорт были небольшими. Ни у кого не было ожиданий в этом направлении, поскольку футбол и другие популярные виды спорта забирали основную долю ставок. Но в 2025 году мы видим, что представители поколения зумеров чаще ставят на Counter-Strike 2 и Dota, нежели на футбол. Это означает, что ставочный портфель поменяется через какое-то время», — пояснил Руслан Медведь.

Еще одним примером СЕО PARI назвал PARI PASS — интерактивную платформу, где геймеры могут получить призы за выполнение внутриигровых заданий. Команда запустила инициативу первой среди букмекеров, после чего конкуренты стали запускать аналогичные продукты.

«Как это работает? Вы получаете задания, проходите их. Все связано с бэк-офисом нашей платформы. Вам начисляют фрибеты, баллы, вы можете их обменивать. Незатейливая механика, но по бизнес-показателям она сильно раскачивает потребление нашего основного продукта. Сейчас каждый третий новый клиент PARI использует PARI PASS», — поделился CEO PARI.