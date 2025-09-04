Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Иорданией

4 сентября в товарищеском матче сборная России примет сборную Иордании. Встреча состоится на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на сегодняшнюю игру.

В день игры букмекеры считают явным фаворитом сборную России. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.40 (приблизительно 21%). Котировки на успех Иордании составляют 7.80 (около 12%).

Эксперты ждут от команд Валерия Карпина и Джамала Селлами результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.80. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.00. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 2.00. Котировки на противоположный вариант составляют 1.80. Наиболее вероятный счет матча — 1:0 или 2:0 в пользу России за 7.00.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу хозяев. В общем объеме ставок на исход встречи более 99% приходится на победу России. Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI — 318 538 рублей на победу России по коэффициенту 1.45.

Сборные России и Иордании встречаются в товарищеском матче впервые. Иордания благодаря последним успехам (выход в финал Кубка Азии — 2024 и квалификация на чемпионат мира — 2026) занимает довольно высокое для себя 64 место в рейтинге ФИФА. Сборная России находится в нем на 35-й строчке. В 2025 году национальная команда провела четыре товарищеские встречи: разгромила Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Белоруссию (4:1), а также сыграла вничью с Камеруном (1:1).