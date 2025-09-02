Россия - Иордания, 4 сентября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
Все три оставшихся в этом году «окна ФИФА» Российский футбольный союз по максимуму заполнил спаррингами национальной команды - по два в сентябре, октябре и ноябре. А откроет эту «осеннюю сессию» команды Валерия Карпина товарищеский матч с Иорданией. Крупнейшие букмекеры страны уже представили широкие линии на эту игру. Рассмотрим их в поиске перспективных вариантов для пари.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Иордания
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
10.06.2025
|Беларусь
1:4
Россия
Товарищеский матч
06.06.2025
|Россия
1:1
Нигерия
Товарищеский матч
25.03.2025
|Россия
5:0
Замбия
Товарищеский матч
19.03.2025
|Россия
5:0
Гренада
Товарищеский матч
19.11.2024
|Россия
4:0
Сирия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Иордании:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|10.06.2025
|Иордания
|0:1
|Ирак
Отбор ЧМ-2026
|05.06.2025
|Оман
|0:3
|Иордания
Отбор ЧМ-2026
|30.05.2025
|Саудовская Аравия
|2:0
|Иордания
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Южная Корея
|1:1
|Иордания
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2024
|Иордания
|3:1
|Палестина
Отбор ЧМ-2026
В свое время сборную СССР в шутку называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Теперь этот негласный титул можно присвоить команде России. Статистика у команды Карпина просто феноменальная: из 10 последних матчей она не выиграла только один - в июне разошлась миром с Нигерией (1:1). Девять остальных соперников россияне победили крупно - с разницей минимум в три мяча. Но при этом появился и небольшой беспокоящий фактор: в двух последних встречах команда неизменно пропускала по голу в свои ворота.
Ближайшая игра вряд ли будет для хозяев поля значительно проще противостояния с Нигерией. Пусть вас не вводит в заблуждение относительно низкое место Иордании в рейтинге ФИФА (64). Команда Джамала Селлами успешно преодолела два квалификационных турнира ЧМ-2026 и впервые в своей истории выступит в финальной стадии турнира. В третьем раунде отбора иорданцы опередили команды Ирака и Омана, уступив только Южной Корее.
В результатах сборной Иордании прослеживается тяга к «низовым» исходам: восемь из 10 матчей содержали не более пары забитых голов. У россиян на этом же отрезке девять матчей на «тотал больше 2.5» и восемь - «сухих».
При таких вводных интересным выглядит вариант прогноза: забьет только Россия. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.35.
В прямом эфире игру Россия - Иордания покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак»).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), , Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу российской команды, что соответствует примерно 69% вероятности. Победу Иордании в конторе можно взять за 7.80, ничью - за 4.40.
Эксперты считают хозяев поля явными фаворитами встречи.
Коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 близки - соответственно, 1.80 и 2.00. Следовательно, аналитики не уверены на 100 процентов в том, что игра непременно получится результативной.
Нет, в заявке сборной присутствуют только три форварда - Воробьев, Мусаев и Сергеев.
Все осенние встречи сборной покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Полная информация о билетной программе размещена на официальном сайте РФС. Минимальная стоимость билета составляет 500 рублей. Организаторы анонсировали обширную развлекательную программу для зрителей с концертом группы «Фабрика».