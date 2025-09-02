Россия - Иордания, 4 сентября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

В свое время сборную СССР в шутку называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Теперь этот негласный титул можно присвоить команде России. Статистика у команды Карпина просто феноменальная: из 10 последних матчей она не выиграла только один - в июне разошлась миром с Нигерией (1:1). Девять остальных соперников россияне победили крупно - с разницей минимум в три мяча. Но при этом появился и небольшой беспокоящий фактор: в двух последних встречах команда неизменно пропускала по голу в свои ворота.

Ближайшая игра вряд ли будет для хозяев поля значительно проще противостояния с Нигерией. Пусть вас не вводит в заблуждение относительно низкое место Иордании в рейтинге ФИФА (64). Команда Джамала Селлами успешно преодолела два квалификационных турнира ЧМ-2026 и впервые в своей истории выступит в финальной стадии турнира. В третьем раунде отбора иорданцы опередили команды Ирака и Омана, уступив только Южной Корее.

В результатах сборной Иордании прослеживается тяга к «низовым» исходам: восемь из 10 матчей содержали не более пары забитых голов. У россиян на этом же отрезке девять матчей на «тотал больше 2.5» и восемь - «сухих».

При таких вводных интересным выглядит вариант прогноза: забьет только Россия. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.35.