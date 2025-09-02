Ведомости
Россия - Иордания, 4 сентября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

В Москву приехал дебютант чемпионата мира
Валентин Васильев

Все три оставшихся в этом году  «окна ФИФА» Российский футбольный союз по максимуму заполнил спаррингами национальной команды - по два в сентябре, октябре и ноябре. А откроет эту «осеннюю сессию» команды Валерия Карпина товарищеский матч с Иорданией. Крупнейшие букмекеры страны уже представили широкие линии на эту игру. Рассмотрим их в поиске перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 35 

04.09.2025, Чт

20:00 МСК

Сборная Иордании

Место в рейтинге ФИФА: 64

П1 - 1.45

Х - 4.40

П2 - 7.80

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее соперники не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Иордания0000-0

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2025

Беларусь

1:4

Россия

Товарищеский матч

06.06.2025

Россия

1:1

Нигерия

Товарищеский матч

25.03.2025

Россия

5:0

Замбия

Товарищеский матч

19.03.2025

Россия

5:0

Гренада

Товарищеский матч

19.11.2024

Россия

4:0

Сирия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Иордании:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

10.06.2025Иордания0:1Ирак

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Оман0:3Иордания

Отбор ЧМ-2026

30.05.2025Саудовская Аравия2:0Иордания

Товарищеский матч

25.03.2025Южная Корея1:1Иордания

Отбор ЧМ-2026

20.03.2024Иордания3:1Палестина

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

В свое время сборную СССР в шутку называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Теперь этот негласный титул можно присвоить команде России. Статистика у команды Карпина просто феноменальная: из 10 последних матчей она не выиграла только один - в июне разошлась миром с Нигерией (1:1). Девять остальных соперников россияне победили крупно - с разницей минимум в три мяча. Но при этом появился и небольшой беспокоящий фактор: в двух последних встречах команда неизменно пропускала по голу в свои ворота.

Ближайшая игра вряд ли будет для хозяев поля значительно проще противостояния с Нигерией. Пусть вас не вводит в заблуждение относительно низкое место Иордании в рейтинге ФИФА (64). Команда Джамала Селлами успешно преодолела два квалификационных турнира ЧМ-2026 и впервые в своей истории выступит в финальной стадии турнира. В третьем раунде отбора иорданцы опередили команды Ирака и Омана, уступив только Южной Корее.

В результатах сборной Иордании прослеживается тяга к «низовым» исходам: восемь из 10 матчей содержали не более пары забитых голов. У россиян на этом же отрезке девять матчей на «тотал больше 2.5» и восемь - «сухих».

При таких вводных интересным выглядит вариант прогноза: забьет только Россия. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.35. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру Россия - Иордания покажет телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), , Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция).

Нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу российской команды, что соответствует примерно 69% вероятности. Победу Иордании в конторе можно взять за 7.80, ничью - за 4.40. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Россия - Иордания?

Эксперты считают хозяев поля явными фаворитами встречи.

Будет ли матч Россия - Иордания результативным?

Коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 близки - соответственно, 1.80 и 2.00. Следовательно, аналитики не уверены на 100 процентов в том, что игра непременно получится результативной. 

Будет ли играть Дзюба?

Нет, в заявке сборной присутствуют только три форварда - Воробьев, Мусаев и Сергеев.

Где бесплатно смотреть матч Россия - Иордания?

Все осенние встречи сборной покажет в прямом эфире «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Иордания?

Полная информация о билетной программе размещена на официальном сайте РФС. Минимальная стоимость билета составляет 500 рублей. Организаторы анонсировали обширную развлекательную программу для зрителей с концертом группы «Фабрика».

