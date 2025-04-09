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30 апреля 13:46ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят в победу Медведева над Руудом в Мадриде

По оценкам аналитиков, соперники сыграют минимум 23 гейма
Валентин Васильев

1 мая Каспер Рууд сыграет с Даниилом Медведевым в рамках 1/4 финала турнира категории-1000 ATP в Мадриде. Игра пройдет на корте комплекса Caja Magica, начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают норвежца фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу Каспера Рууда принимаются по коэффициенту 1.57, что соответствует 62% вероятности. Поставить на успех Даниила Медведева можно за 2.41. Вероятность его триумфа составляет примерно 38%.

А вот клиенты PARI в основном ожидают, что россиянин окажется сильнее. 61% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Медведева.

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По оценкам аналитиков, соперники сыграют минимум 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 22.5 — с коэффициентом 1.98. Индивидуальный тотал Рууда больше 12.5 котируется за 1.72, такую же ставку на россиянина можно сделать за 2.12.

Предстоящий матч будет очень важным для норвежца. Рууд трижды встречался с Медведевым, однако ни разу не смог обыграть его. В последний раз соперники делили корт в ноябре 2021 года на Итоговом турнире ATP. Эта игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Каспер Рууд показывает отличное выступление на Madrid Open, победив всех противников в двух сетах. На пути к четвертьфиналу он прошел Артура Риндеркнеша, Себастьяна Корду и Тейлора Фрица. Что же касается Медведева, то его первый соперник Ласло Дьере не смог принять участие в турнире, позволив россиянину напрямую выйти в третий круг. После этого Даниил победил Хуана Серундоло и Брэндона Накашиму, обеспечив себе место в четвертьфинале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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