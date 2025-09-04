Пользователь PARI поставил 1 500 000 рублей на победу Соболенко над Пегулой в полуфинале US Open

5 сентября Арина Соболенко сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет на корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке, начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Поставить на победу белорусской спортсменки можно по коэффициенту 1.30, что соответствует 70% вероятности. Ставки на успех Джессики Пегулы принимаются с коэффициентом 3.65, вероятность ее триумфа составляет около 30%.

Клиенты PARI согласны с оценками букмекеров. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Арины Соболенко. Один из клиентов поставил 1 431 000 рублей на успех белоруски в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 3.19. Вторая ставка пришлась на победу Феликса Оже-Альяссима над Алексом де Минауром и уже сыграла. Если Арина также оправдает статус фаворитки, выплата игроку составит 4 564 890 рублей.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют по меньшей мере 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно с коэффициентом 1.72, а на тотал меньше 20.5 — с коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Арины Соболенко в двух сетах. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.83.

Букмекеры не просто так ждут уверенной победы белоруски — в прошлых трех играх против Джессики Пегулы ей потребовалось всего две партии. Кроме того, в текущем розыгрыше US Open Арина пока не отдала ни одного сета, обыграв Ребеку Масарову (7:5, 6:1), Полину Кудерметову (7:6(4), 6:2), Лейлу Фернандес (6:3, 7:6(2)) и Кристину Букшу (6:1, 6:4). В четвертьфинале белоруска должна была сыграть против Маркеты Вондроушовой, но чешка снялась с матча из-за травмы, подарив Соболенко передышку перед решающей стадией турнира.

Впрочем, Джессика Пегула также показала очень уверенное выступление на нью-йоркских кортах. Ранее она победила Майяр Шериф (6:0, 6:4), Анну Блинкову (6:1, 6:3), Викторию Азаренко (6:1, 7:5), Энн Ли (6:1, 6:2) и Барбору Крейчикову (6:3, 6:3).