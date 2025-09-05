Ведомости
Арина Соболенко — Джессика Пегула, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Ремейк прошлогоднего финала
Александр Бокулёв
Соболенко - Пегула
Соболенко - Пегула

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко без борьбы прошла через четвертьфинальную стадию на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года. Теперь белоруске предстоит оспорить путевку в решающий матч с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Полина Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6 (7:2)
  • 4-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Маркета Вондроушова (Чехия) — отказ

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Майяр Шериф (Египет) — 6:0, 6:4
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:1, 7:5
  • 4-й круг: Энн Ли (США) — 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:3

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония, 23) — Аманда Анисимова (США, 8)

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 54 победы при десяти поражениях.

Джессика Пегула

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге, дошла до финала в Аделаиде и Майами (оба — хард). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 42 победы при 16 поражениях. На US Open лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели девять официальных очных матчей. Соболенко выиграла все три встречи на грунте. На харде она одержала четыре победы, Пегула — две.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,32 на её победу и 3,55 на успех американки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Последние пять очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,98 на ТБ (21,5) и 1,83 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда ПегулыТБ (21,5)ТМ (21,5)
FONBET1,323,551,981,83

Прогноз и ставка

Свернуть

В прошлом году на US Open именно эти спортсменки оспорили трофей. Теперь кто-то в любом случае потеряет часть рейтинговых очков. Букмекеры считают, что без второго подряд финала остается Пегула, и понять их можно. Соболенко на каждый матч выходит в статусе фаворитки.

Однако и американка пребывает в отличной форме. Она умеет бороться с белоруской, а на нынешнем турнире обе не отдали ни сета. Полагаем, Пегуле по силам если не забрать хотя бы сет, то как минимум затянуть каждый из них. Ждем, что теннисистки разменяют пару десятков геймов.

