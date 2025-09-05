Арина Соболенко — Джессика Пегула, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко без борьбы прошла через четвертьфинальную стадию на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года. Теперь белоруске предстоит оспорить путевку в решающий матч с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)