Соболенко победит Павлюченкову и выйдет в полуфинал AO-2025. Клиент PARI поставил на это 300 000 рублей

21 января состоится четвертьфинальный матч Australian Open в женском одиночном разряде между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой. Игра пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк» и стартует не ранее чем в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Анастасия Павлюченкова выходит в четвертьфинал Australian Open уже четвертый раз, однако ей еще ни разу не удавалось пройти дальше. Аналитики PARI сомневаются, что ей удастся переломить этот тренд в матче с первой ракеткой мира. Арина Соболенко считается фавориткой с коэффициентом 1.10, что соответствует 90% вероятности. Поставить на успех Павлюченковой можно с коэффициентом 8.00. Вероятность ее триумфа составляет примерно 10%.

Практически все клиенты выбирают победу белорусской спортсменки. 99% от общего объема пари на исход встречи приходится на Соболенко. Один из клиентов поставил 300 000 рублей на успех фаворитки в составе экспресса из 16 прогнозов, 10 из которых уже рассчитаны выигрышем. Суммарный коэффициент купона составил 6.95. Если остальные шесть событий завершатся с нужным игроку результатом, выплата клиенту составит 2 085 000 рублей.

21 января состоится четвертьфинальный матч Australian Open в женском одиночном разряде между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой. Игра пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк» и стартует не ранее чем в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Анастасия Павлюченкова выходит в четвертьфинал Australian Open уже четвертый раз, однако ей еще ни разу не удавалось пройти дальше. Аналитики PARI сомневаются, что ей удастся переломить этот тренд в матче с первой ракеткой мира. Арина Соболенко считается фавориткой с коэффициентом 1.10, что соответствует 90% вероятности. Поставить на успех Павлюченковой можно с коэффициентом 8.00. Вероятность ее триумфа составляет примерно 10%.

Практически все клиенты выбирают победу белорусской спортсменки. 99% от общего объема пари на исход встречи приходится на Соболенко. Один из клиентов поставил 300 000 рублей на успех фаворитки в составе экспресса из 16 прогнозов, 10 из которых уже рассчитаны выигрышем. Суммарный коэффициент купона составил 6.95. Если остальные шесть событий завершатся с нужным игроку результатом, выплата клиенту составит 2 085 000 рублей.