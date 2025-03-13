Клиенты PARI: «Салават Юлаев» возьмет реванш у «Динамо» за поражение в текущем сезоне КХЛ

13 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча уфимцев. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу бело-голубых можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.78 (53%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.03 (47%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Уфы. На победу «Салавата Юлаева» приходится около 75% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 21% сделано в пользу «Динамо», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 60% на 40% в пользу хозяев арены.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.70. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.00. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет пари за 5.70.

«Салават Юлаев» и «Динамо» встречались в текущем сезоне один раз, и тогда сильнее оказались динамовцы — 4:2. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из столицы Башкортостана. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.83. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 1.95.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.05. Котировки на второй период — 3.45. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей на победу «Салавата Юлаева» по коэффициенту 2.40 в составе экспресса из двух событий с общим коэффициентом 5.04.

«Салават Юлаев» одержал 41 победу и потерпел 22 поражения в текущем сезоне. Уфимцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Динамо» скромнее: 39 побед и 24 поражения. Москвичи идут на втором месте в Западной конференции.

Если хоккеисты «Салавата Юлаева» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 13.00. Победа «Динамо» в Кубке также котируется за 13.00. Шансы этих клубов ниже, чем у «Локомотива» (4.30) «Трактора» (6.50), СКА (8.50), «Авангарда» (8.50), ЦСКА (10.00) и «Спартака» (10.00).