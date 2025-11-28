«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между череповецкой «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего матча — «Локомотив». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.05, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 3.05 (31%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех «Северстали» можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех команды Андрея Козырева в основное время. На победу череповчан приходится около 51% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 32% сделано в пользу «железнодорожников», еще приблизительно 17% — на ничью. А на рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 80% на 20% в пользу «Локо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если игроки «Локомотива» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.70.

По оценке аналитиков, четвертое противостояние «Северстали» и «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и большинство предыдущих (4:3, 1:2, 1:4). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.55. Обратный исход котируется за 2.40.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 43 очками, у «Северстали» — 42 очка и второе место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 2.70. «Локомотив» — главный фаворит турнира, опережающий «Металлург» (3.10) и «Авангард» (6.40). Чемпионство череповчан котируется за 25.00.