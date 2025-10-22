Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 октября 9:17ГлавнаяНовости

PARI: ЦСКА одержит победу над СКА в матче КХЛ

Первое армейское дерби текущего регулярного сезона
Руслан Ипполитов

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на «армейское» дерби.

Букмекеры считаютчто в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажутся московские «армейцы». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу ЦСКА приходится около 61% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 14% сделано в пользу СКА, еще приблизительно 25% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 80% на 20% в пользу «армейцев» из столицы.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.40. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние СКА и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

ЦСКА занимает в таблице Западной конференции восьмое место с 18-ю очками, у СКА — 16 очков и девятое место на Западе. Поставить сейчас на победу красно-синих из Москвы в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.80. Для сравнения, шансы «Локомотива» котируются за 3.60, «Авангарда» — за 4.10 и «Металлурга» — за 4.60. Чемпионство СКА оценивается коэффициентом 20.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое