PARI: ЦСКА одержит победу над СКА в матче КХЛ

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на «армейское» дерби.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажутся московские «армейцы». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу ЦСКА приходится около 61% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 14% сделано в пользу СКА, еще приблизительно 25% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 80% на 20% в пользу «армейцев» из столицы.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.40. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние СКА и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

ЦСКА занимает в таблице Западной конференции восьмое место с 18-ю очками, у СКА — 16 очков и девятое место на Западе. Поставить сейчас на победу красно-синих из Москвы в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.80. Для сравнения, шансы «Локомотива» котируются за 3.60, «Авангарда» — за 4.10 и «Металлурга» — за 4.60. Чемпионство СКА оценивается коэффициентом 20.00.