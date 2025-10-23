Ведомости
Клиенты PARI: «Спартак» обыграет «Динамо» в московском дерби КХЛ

На победу «Спартака» приходится около 66% от общего оборота ставок
Руслан Ипполитов

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на столичное дерби.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу динамовцев можно по коэффициенту 2.80 (или 35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (55%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.10 (45%).

Клиенты PARI верят в успех красно-белых. На победу «Спартака» приходится около 66% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 10% сделано в пользу «Динамо», еще приблизительно 24% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 76% на 24% в пользу спартаковцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.00. Если бело-голубые будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Динамо» и «Спартака» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.65.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из пяти событий и поставил в том числе на то, что «Спартак» и «Динамо» на двоих забросят шесть и более шайб, по котировке 1.90. Общий коэффициент экспресса — 44.88.

«Спартак» идет на шестом месте в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. У московского «Динамо» — 19 очков и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу спартаковцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 21.00. Чемпионство «Динамо» котируется за 20.00. Шансы «Спартака» и «Динамо» стать лучшим клубом Западной конференции по итогам регулярного сезона оценены коэффициентами 9.00 и 10.00 соответственно.

