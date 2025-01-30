Клиенты PARI ставят на «Спартак» в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Краснодара»

30 января «Спартак» и «Краснодар» встретятся в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. Коэффициент на успех «Спартака» — 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Поставить на то, что выиграют краснодарцы, можно за 2.70 (около 36%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI склоняются к успеху красно-белых. На победу москвичей приходится около 81% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 10% сделано на успех команды Мурада Мусаева, еще приблизительно 9% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.67. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.25.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Спартак», и «Краснодар», сыграет коэффициент 1.55. Обратный исход идет за 2.35. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Деяна Станковича, можно поставить за 1.92. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении краснодарского клуба составляют 1.95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него пари на то, что обе команды забьют, с котировкой 1.55. Общий коэффициент экспресса составил 4.55. В случае успеха чистый выигрыш составит 532 500 рублей.

«Спартак» в это межсезонье успел сыграть товарищеский матч с представителем ФНЛ — новороссийским «Черноморцем» (3:3). Красно-белые — двукратные победители Зимнего Кубка РПЛ, они выиграли этот трофей два года подряд. Шансы москвичей победить и в этом сезоне оценили коэффициентом 4.50. На то, что «Спартак» сыграет в финале, предлагают котировку 2.83.

«Краснодар» также пока сыграл один товарищеский матч. «Быки» встретились с китайским «Чэнду Чжунен», эта встреча завершилась со счетом 1:1. Поставить на победу команды Мурада Мусаева в Зимнем Кубке РПЛ можно за 5.00, а пари на выход в финал доступно с коэффициентом 2.60.

Команды в этом сезоне дважды встречались в рамках РПЛ и обменялись гостевыми победами со счетом 3:0.