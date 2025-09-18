Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в Кубке России

18 сентября «Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках группового этапа Кубка России. Игра пройдет в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев. Ставки на победу «Спартака» принимаются по коэффициенту 1.58, что соответствует 61% вероятности. Поставить на успех «Ростова» можно за 5.70 (17%), тогда как ничья в основное время идет за 4.40 (22%).

Победа «Спартака» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.33. Такую же ставку на «Ахмат» можно сделать за 3.30.



Клиенты PARI уверены в успехе команды Деяна Станковича. Около 98% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на выигрыш москвичей. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 98% на 2% в пользу спартаковцев.



Аналитики склоняются к тому, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.10.

Букмекеры ждут обмена голами. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.80. Обратный исход доступен за 2.00. Если же забьет только «Спартак», сыграет ставка за 2.75.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа москвичей со счетом 2:0 или ничья 1:1. Оба этих результата котируются в линии PARI за 8.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.45 и включил в него пари на то, что в матче будет как минимум три гола (ТБ 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш составит 735 000 рублей.

«Спартак» идет на второй позиции в группе Кубка России, набрав семь очков в трех матчах. От лидера — махачкалинского «Динамо» — москвичи отстают на четыре очка, но имеют игру в запасе. В своей последней на сегодня игре команда Деяна Станковича сыграла в РПЛ вничью с московским «Динамо» (2:2). На то, что красно-белые займут первое место в квартете, можно поставить за 1.98.

У «Ростова» нет очков в Кубке России, команда замыкает четверку. В своем последнем матче в РПЛ дончане обыграли ЦСКА (1:0). Сделать ставку на то, что по итогам группового раунда команда Хонатана Альбы не станет последней и продолжит борьбу, можно за 1.85.