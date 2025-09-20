Спартак - Ростов, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В свете неубедительных результатов в чемпионате «Спартаку», возможно, стоило бы сделать ставку на Кубок, где путь до трофея значительно короче. Возможно, так в итоге красно-белые и поступят, если еще не сделали. Во всяком случае здесь у них перспективы гораздо лучше. От выхода в плей-офф москвичей отделяет всего одна победа. И они постараются одержать ее уже в четвертом туре, чтобы до игр на вылет спокойно переключиться на РПЛ.

В последнее время взаимоотношения команд складываются весьма причудливым образом: из предыдущих восьми встреч шесть выиграли гости. Причем трижды ими были москвичи, трижды - ростовчане.

Среди более актуальных трендов отметим приверженность южан к «низовым» матчам. Их у «Ростова» набралось семь за 10 игр. Но в данном случае, когда результат над командой не довлеет (шансов на плей-офф минимум), гости не станут закрываться на все замки «дома». Ждем открытую, обоюдоострую игру минимум на «тотал больше 2.5».