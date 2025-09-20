Ведомости
Спартак - Ростов, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Спартак» досрочно выйдет из группы?
Валентин Васильев

Четвертый тур групповой стадии  FONBET Кубка России по футболу увенчает встреча в столице. 18 сентября, «Спартак» на своем поле сразится с «Ростовом». В этой паре редко бывают скучные сценарии - ждем огня и в четверг в Тушино!

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

18.09.2025, Чт

20:45 МСК

«Ростов»

П1 - 1.55

Х - 4.30

П2 - 5.55

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 4-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Главный судья: Антон Фролов

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»411420128-87
«Ростов»20144187-128

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

08.09.2025«Спартак»

5:0

«Витебск»

Товарищеский матч

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

FONBET Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

30.08.2025«Ростов»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» Махачкала

Кубок России

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака» и «Ростова:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ростов» 

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

15.05.2024«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Махачкалинское «Динамо» первым обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В случае победы «Спартак» досрочно заберет вторую путевку от группы.

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала43107-311
2. Спартак32107-17
3. Пари НН41032-63
4. Ростов30031-60

Прогноз на матч

В свете неубедительных результатов в чемпионате «Спартаку», возможно, стоило бы сделать ставку на Кубок, где путь до трофея значительно короче. Возможно, так в итоге красно-белые и поступят, если еще не сделали. Во всяком случае здесь  у них перспективы гораздо лучше. От выхода в плей-офф москвичей отделяет всего одна победа. И они постараются одержать ее уже в четвертом туре, чтобы до игр на вылет спокойно переключиться на РПЛ.

В последнее время взаимоотношения команд складываются весьма причудливым образом: из предыдущих восьми встреч шесть выиграли гости. Причем трижды ими были москвичи, трижды - ростовчане. 

Среди более актуальных трендов отметим приверженность южан к «низовым» матчам. Их у «Ростова» набралось семь за 10 игр. Но в данном случае, когда результат над командой не довлеет (шансов на плей-офф минимум), гости не станут закрываться на все замки «дома». Ждем открытую, обоюдоострую игру минимум на «тотал больше 2.5». 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»  и ресурсах БК «Фонбет».  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Дмитриев (дисквалификация), Самошников (инфекция), Зорин (травма)

«Ростов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:

Позиция«Спартак»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Помазун71. ОдоевскийВратарь
Защитник82. Хлусевич87. ЛанговичЗащитник
Защитник6. Бабич67. ИгнатовЗащитник
Защитник88. Гузиев3. СакоЗащитник
Защитник2. Рябчук6. ТарасовЗащитник
Полузащитник47. Зобнин58. ШанталийПолузащитник
Полузащитник 5. Барко18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник7. Солари10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда19. БайрамянПолузащитник
Нападающий91. Заболотный62. КомаровПолузащитник
Нападающий9. Угальде69. ГоленковНападающий
Главный тренерДеян СтанковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET считает хозяев поля явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу хозяев в основное время составляет 1.55. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 4.30, а успеха южан - 5.55.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Спартак» - «Ростов»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.50 - установлен на викторию красно-белых со счетом 2:0.

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Кто выиграет в матче «Спартак» - «Ростов»?

Коэффициенты на суммарный успех (с учетом серии пенальти) таковы: «Спартак» - 1.30, «Ростов» - 3.15.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Ростов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет  встречу в Тушино в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Ростов»?

Билеты на игру номиналом от 400 рублей еще можно купить на официальном сайте столичного клуба. Паспорт болельщика в данном случае не требуется.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2025/26?

«Спартак» - второй фаворит турнира после «Зенита». Ставки на его триумф в кубковом состязании принимаются по коэффициенту 5.50. Пари на успех «Зенита» сулит трехкратный выигрыш.

