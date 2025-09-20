Спартак - Ростов, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертый тур групповой стадии FONBET Кубка России по футболу увенчает встреча в столице. 18 сентября, «Спартак» на своем поле сразится с «Ростовом». В этой паре редко бывают скучные сценарии - ждем огня и в четверг в Тушино!
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 4-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Главный судья: Антон Фролов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|41
|14
|20
|128-87
|«Ростов»
|20
|14
|41
|87-128
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|08.09.2025
|«Спартак»
5:0
«Витебск»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака» и «Ростова:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|15.05.2024
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
Махачкалинское «Динамо» первым обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В случае победы «Спартак» досрочно заберет вторую путевку от группы.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|4
|3
|1
|0
|7-3
|11
|2. Спартак
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|3. Пари НН
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|4. Ростов
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
В свете неубедительных результатов в чемпионате «Спартаку», возможно, стоило бы сделать ставку на Кубок, где путь до трофея значительно короче. Возможно, так в итоге красно-белые и поступят, если еще не сделали. Во всяком случае здесь у них перспективы гораздо лучше. От выхода в плей-офф москвичей отделяет всего одна победа. И они постараются одержать ее уже в четвертом туре, чтобы до игр на вылет спокойно переключиться на РПЛ.
В последнее время взаимоотношения команд складываются весьма причудливым образом: из предыдущих восьми встреч шесть выиграли гости. Причем трижды ими были москвичи, трижды - ростовчане.
Среди более актуальных трендов отметим приверженность южан к «низовым» матчам. Их у «Ростова» набралось семь за 10 игр. Но в данном случае, когда результат над командой не довлеет (шансов на плей-офф минимум), гости не станут закрываться на все замки «дома». Ждем открытую, обоюдоострую игру минимум на «тотал больше 2.5».
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК «Фонбет».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Дмитриев (дисквалификация), Самошников (инфекция), Зорин (травма)
«Ростов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|67. Игнатов
|Защитник
|Защитник
|88. Гузиев
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|6. Тарасов
|Защитник
|Полузащитник
|47. Зобнин
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|62. Комаров
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
FONBET считает хозяев поля явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу хозяев в основное время составляет 1.55. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 4.30, а успеха южан - 5.55.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.50 - установлен на викторию красно-белых со счетом 2:0.
Коэффициенты на суммарный успех (с учетом серии пенальти) таковы: «Спартак» - 1.30, «Ростов» - 3.15.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет встречу в Тушино в прямом эфире.
Билеты на игру номиналом от 400 рублей еще можно купить на официальном сайте столичного клуба. Паспорт болельщика в данном случае не требуется.
«Спартак» - второй фаворит турнира после «Зенита». Ставки на его триумф в кубковом состязании принимаются по коэффициенту 5.50. Пари на успех «Зенита» сулит трехкратный выигрыш.