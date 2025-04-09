Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 апреля 12:28ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Уралом» в Кубке России

Самым вероятным исходом считается победа «Спартака» со счётом 2:0. Она котируется за 6.50
Валентин Васильев

15 апреля в матче первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России московский «Спартак» примет «Урал» на «Открытие Арене». Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.42, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф «Урала» котируется за 8.00 (около 11%). Ничья оценивается в 4.70 (примерно 23%). Выход «Спартака» в следующий раунд оценивается в 1.25. Если далее пройдет «Урал», сыграет ставка за 4.15.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Спартака» приходится 99% от общего объема ставок на исход игры в Москве.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.05. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.77. В последний раз команды встречались в марте 2024 года в РПЛ, тогда игра завершилась нулевой ничьей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Самым вероятным исходом матча считается победа «Спартака» со счётом 2:0. Она котируется за 6.50. Минимальная победа красно-белых оценивается в 7.00. Если матч завершится нулевой ничьей, сыграет пари за 9.50.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю игру среди клиентов PARI — 124 000 рублей на победу «Спартака» в основное время по коэффициенту 1.47.

«Спартак» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе с московским и махачкалинским «Динамо», а также «Крыльями Советов». В четвертьфинале Пути РПЛ красно-белые уступили «Ростову», а во втором этапе ¼ финала Пути регионов оказались сильнее «Акрона». 

«Урал» стартовал с четвертого отборочного раунда, где прошел «СКА-Хабаровск». Затем клуб переиграл «Сокол» и «Балтику», а в первом этапе ¼ финала Пути регионов был сильнее «Химок». Затем подопечные Сергея Томарова обыграли «Рубин».

Главный претендент на победу в Кубке России по оценкам букмекеров — действующий обладатель трофея «Зенит» (2.30). «Спартак» — третий по шансам фаворит этого сезона (6.50), а «Урал» — главный аутсайдер (50.00). Москвичи владели трофеем четыре раза.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров