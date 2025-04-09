Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Уралом» в Кубке России

15 апреля в матче первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России московский «Спартак» примет «Урал» на «Открытие Арене». Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.42, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф «Урала» котируется за 8.00 (около 11%). Ничья оценивается в 4.70 (примерно 23%). Выход «Спартака» в следующий раунд оценивается в 1.25. Если далее пройдет «Урал», сыграет ставка за 4.15.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Спартака» приходится 99% от общего объема ставок на исход игры в Москве.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.05. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.77. В последний раз команды встречались в марте 2024 года в РПЛ, тогда игра завершилась нулевой ничьей.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Спартака» со счётом 2:0. Она котируется за 6.50. Минимальная победа красно-белых оценивается в 7.00. Если матч завершится нулевой ничьей, сыграет пари за 9.50.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю игру среди клиентов PARI — 124 000 рублей на победу «Спартака» в основное время по коэффициенту 1.47.

«Спартак» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе с московским и махачкалинским «Динамо», а также «Крыльями Советов». В четвертьфинале Пути РПЛ красно-белые уступили «Ростову», а во втором этапе ¼ финала Пути регионов оказались сильнее «Акрона».

«Урал» стартовал с четвертого отборочного раунда, где прошел «СКА-Хабаровск». Затем клуб переиграл «Сокол» и «Балтику», а в первом этапе ¼ финала Пути регионов был сильнее «Химок». Затем подопечные Сергея Томарова обыграли «Рубин».

Главный претендент на победу в Кубке России по оценкам букмекеров — действующий обладатель трофея «Зенит» (2.30). «Спартак» — третий по шансам фаворит этого сезона (6.50), а «Урал» — главный аутсайдер (50.00). Москвичи владели трофеем четыре раза.