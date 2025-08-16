Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно

16 августа, в субботу, состоится центральный матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», известный как «дерби двух столиц». Игра пройдет на домашней арене москвичей — стадионе «Лукойл Арена» в столице России, начало матча запланировано на 17:30 по местному времени.

Арбитром встречи назначен Артем Чистяков из Азова. В нынешнем чемпионате он пока не судил матчи «Спартака», зато уже работал на одном поединке «Зенита», закончившемся домашней ничьей петербуржцев против ЦСКА со счетом 1:1.

Последний раз команды встречались весной текущего года, когда победу одержал «Спартак», обыграв соперника со счётом 2:1.

Перед очной встречей клубы занимали, соответственно, 11-е и восьмое места в турнирной таблице.

Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». В сети посмотреть игру бесплатно можно на сайте букмекерской компании Winline, являющейся официальным партнером РПЛ.