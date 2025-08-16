Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 августа 11:32ГлавнаяНовости

Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно

«Дерби двух столиц» - главное событие недели в российском футболе
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Спартака"
Источник: официальный сайт "Спартака"

16 августа, в субботу, состоится центральный матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», известный как «дерби двух столиц». Игра пройдет на домашней арене москвичей — стадионе «Лукойл Арена» в столице России, начало матча запланировано на 17:30 по местному времени.

Арбитром встречи назначен Артем Чистяков из Азова. В нынешнем чемпионате он пока не судил матчи «Спартака», зато уже работал на одном поединке «Зенита», закончившемся домашней ничьей петербуржцев против ЦСКА со счетом 1:1.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Последний раз команды встречались весной текущего года, когда победу одержал «Спартак», обыграв соперника со счётом 2:1.

Перед очной встречей клубы занимали, соответственно, 11-е и восьмое места в турнирной таблице.

Прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». В сети посмотреть игру бесплатно можно на сайте букмекерской компании Winline, являющейся официальным партнером РПЛ.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Новости
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Новости
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Новости
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Новости
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
Новости
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Новости
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Новости

Новое

Читать все новости