Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ

В субботу, 16 августа, в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги по футболу сыграют столичный «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». «Дерби двух столиц» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Не самая убедительная игра обеих команд на старте сезона позволяет экспертам расценивать шансы соперников в субботнем матче как примерно равные. Так, сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 3.10, что соответствует примерно 31% вероятности. Шансы на успех «Зенита» оцениваются котировкой 2.35 (около 40%). Ничья в линии идет по коэффициенту 3.20 (приблизительно 29% вероятности).

Клиенты PARI, впрочем, считают шансы команд в субботней встрече более однозначными. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 81% приходится на победу «Зенита». На «Спартак» сделано около 15%. Доля ничьей в матче составляет 4%.

Не самые удачные результаты на старте сезона, а также общая принципиальность этого противостояния, вероятнее всего, вынудит команды активно атаковать в грядущем матче. Однако, согласно оценкам PARI, соперникам вряд ли по силам пробить тотал больше 2.5 голов. Поставить на это можно по коэффициенту 2.08. Впрочем, не исключен и противоположный исход, доступный за 1.75. Вероятность обмена голами котируется за 1.83, в противном случае сыграет ставка за 1.97.

В восьми из десяти последних домашних матчах против «Зенита» футболисты красно-белых забивали как минимум один мяч. Поставить на индивидуальный тотал больше 0.5 голов «Спартак» в субботней встрече можно по коэффициенту 1.40. Соответствующая ставка на петербуржцев оценена котировкой 1.30.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1, доступная для ставки по коэффициенту 6.50. Победа «Зенита» со счетом 1:0 оценивается котировкой 8.00, аналогичный результат в пользу «Спартака» — котировкой 9.00. Ничья 1:1 доступна за 8.50, коэффициент 9.50 установлен на счет 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Предположить, что первыми в матче забьют игроки «Зенита», можно за 1.88. Дебютный гол в исполнении футболистов «Спартака» оценивается несколько дороже — котировкой 2.13.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на то, что «Спартак» не проиграет в субботнем поединке. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75.

История противостояния между «Спартаком» и «Зенитом» в современной российской истории насчитывает уже 73 матча. Баланс в этих встречах на стороне петербуржцев: 31 победа, 22 поражения и 20 ничьих при разнице мячей 119:96. При этом в прошлом сезоне сине-бело-голубым не удалось обыграть своего принципиального соперника в рамках чемпионата: ничья 0:0 и поражение 1:2.

Что касается текущего сезона, то обе команды пока выступают ниже своих возможностей. «Спартак» начал чемпионат с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), однако после этого проиграл «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Команда Сергея Семака также добилась только одной победы в РПЛ: в первом туре оказались сильнее «Ростова» (2:1). После этого последовали ничьи с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), а также поражение от «Ахмата» (0:1).

В лини PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. Несмотря на все трудности на старте чемпионата, «Зенит» по-прежнему остается главным фаворитом турнира. Сделать ставку на чемпионство команды Сергея Семака можно по коэффициенту 2.60. Следом идут действующий чемпион «Краснодар» (4.00) и московский «Локомотив» (6.00). Шансы «Спартака» на победу в РПЛ менее явные — соответствующая ставка доступна лишь по коэффициенту 12.00. Зато на попадание красно-белых в топ-3 по итогам чемпионата можно поставить за 2.20.