Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 августа 8:41ГлавнаяНовости

Тихонов ставит на «Спартак» в матче с «Ахматом» в шестом туре РПЛ

У команды Абаскаля хорошие шансы прервать начавшуюся серию неудач
Руслан Ипполитов
Источник: соцсети Тихонова
Источник: соцсети Тихонова

«Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в субботу, 26 августа, в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на эту игру сделал легендарный российский футболист, амбассадор PARI Андрей Тихонов.

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Последние несколько игр «Спартак» откровенно провалил — необходимо срочно реабилитироваться перед болельщиками. Команда точно пойдет вперед, но в то же время Абаскалю жизненно необходимо наводить порядок в оборонительной линии. Из-за многочисленных проблем в защите «Спартак» будет пропускать, а, стало быть, должен много забивать. В «Ахмате» после смены тренера наметились позитивные подвижки, команда явно воодушевлена разгромной победой над «Оренбургом» в прошлом туре, поэтому в Москву приедет с явным намерением отбирать у красно-белых очки. Нас ждет захватывающее противостояние с большим количеством голов. Думаю, что обе команды забьют, а «Спартак» одержит важную для себя победу. Возможно, с разницей в два мяча».

После пяти туров у «Спартака» девять очков, а у «Ахмата» шесть. Однако команда Гильермо Абаскаля проиграла последние два матча в РПЛ. А вот грозненцы после назначения на пост главного тренера Мирослава Ромащенко разгромили «Оренбург» со счётом 4:0.

ПРОГНОЗ РЕДАКЦИИ НА МАТЧ СПАРТАК - АХМАТ
Ранее по теме:Букмекеры с фрибетом: у кого самая лучшая бесплатная ставка?

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

ЦСКА победит «Акрон» и закрепится в тройке лидеров РПЛ, считают клиенты PARI
ЦСКА победит «Акрон» и закрепится в тройке лидеров РПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в РПЛ
Новости
Теннис, US Open — 2025: полное расписание и результаты
Теннис, US Open — 2025: полное расписание и результаты
Новости
Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Новости
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
Новости
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
Новости
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Новости
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
Новости
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Новости

Новое

Читать все новости