Тихонов ставит на «Спартак» в матче с «Ахматом» в шестом туре РПЛ

«Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в субботу, 26 августа, в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на эту игру сделал легендарный российский футболист, амбассадор PARI Андрей Тихонов.

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Последние несколько игр «Спартак» откровенно провалил — необходимо срочно реабилитироваться перед болельщиками. Команда точно пойдет вперед, но в то же время Абаскалю жизненно необходимо наводить порядок в оборонительной линии. Из-за многочисленных проблем в защите «Спартак» будет пропускать, а, стало быть, должен много забивать. В «Ахмате» после смены тренера наметились позитивные подвижки, команда явно воодушевлена разгромной победой над «Оренбургом» в прошлом туре, поэтому в Москву приедет с явным намерением отбирать у красно-белых очки. Нас ждет захватывающее противостояние с большим количеством голов. Думаю, что обе команды забьют, а «Спартак» одержит важную для себя победу. Возможно, с разницей в два мяча».

После пяти туров у «Спартака» девять очков, а у «Ахмата» шесть. Однако команда Гильермо Абаскаля проиграла последние два матча в РПЛ. А вот грозненцы после назначения на пост главного тренера Мирослава Ромащенко разгромили «Оренбург» со счётом 4:0.