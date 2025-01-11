Синнер, Алькарас и Джокович — главные фавориты Australian Open 2025

С 12 по 26 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов престижного турнира на данный момент и изучили их шансы добраться до решающих стадий соревнования.

Главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии букмекеры считают Янника Синнера. На триумф 23-летнего итальянца можно поставить по коэффициенту 2.25. Котировки на выход Синнера в финал составляют 1.57. Спрогнозировать его участие в полуфинале можно за 1.27. Синнер — действующий победитель Australian Open. Итальянец приехал в Мельбурн после самого успешного года в карьере. В 2024-м он также выиграл US Open, Итоговый турнир и Кубок Дэвиса со сборной Италии, завершив год в статусе первой ракетки мира.

По оценкам аналитиков PARI, помешать Синнеру провести защиту титула способен Карлос Алькарас. Коэффициент на итоговую победу 19-летнего испанца составляет 4.30. Вероятность выхода третьей ракетки мира в финал котируется за 2.35, в полуфинал — за 1.85. На счету Алькараса четыре победы на турнирах «Большого шлема»: два из них — Уимблдон и «Ролан Гаррос» — он выиграл в 2024 году, причем прошел Синнера в полуфинале французского мэйджора.

К числу основных претендентов на титул аналитики PARI также относят Новака Джоковича, которому принадлежит рекорд по победам на Australian Open (10) и общему количеству триумфов на турнирах «Большого шлема» (24). Спрогнозировать успех 37-летнего серба в Мельбурне можно по коэффициенту 5.50, выход в финал — 2.95, в полуфинал — 2.35.

Четвертым по шансам претендентом на победу считается Александр Зверев, занимающий на данный момент второе место в мировом рейтинге. Если 28-летний немец впервые в карьере выиграет мэйджор, сыграет ставка за 12.00, котировки на выход Зверева в финал составляют 4.50, в полуфинал — 2.20.

Пятерку фаворитов замыкает Даниил Медведев, чьи шансы выиграть турнир в Мельбурне составляют 18.00. Вероятность участия Медведева в финале котируется за 8.50, в полуфинале — за 3.20. На счету Медведева по-прежнему лишь одна победа на турнирах «Большого шлема» (в 2021 году в США над Джоковичем), при этом 28-летний россиянин еще пять раз участвовал в финалах «Шлемов», в том числе трижды доходил до решающего матча Australian Open: в 2021-м он уступил в решающем матче Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, а год назад — Синнеру.

Помимо Медведева, в заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще четыре российских теннисиста. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 100.00, Карена Хачанова — 150.00, Романа Сафиуллина — 500.00, Павла Котова — 1000.00.

Наименее вероятными претендентами на победу в первом в сезоне турнире «Большого шлема» считаются представитель Таиланда Касидит Самредж, аргентинец Федерико Кория и американец Дженсон Бруксби. Ставки на триумф каждого из них принимаются по коэффициенту 2000.00.

PARI предлагает клиентам и дополнительные ставки на Australian Open. В частности, спрогнозировать победу в турнире любого из россиян предлагается по коэффициенту 8.50. Если победителем соревнования станет Алькарас или Медведев, сыграет ставка за 3.10. Вероятность пятисетового матча с участием Медведева оценивается котировкой 1.42. Финалы 2022-го и 2024-го с участием Даниила растянулись именно на пять партий.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 113-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит около $62,8 млн. Победители турнира в одиночном разряде получат $2 269 340, финалисты — $1 214 810.