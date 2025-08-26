Голы в матче «Оренбург» — «Ахмат» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей

Партнерский проект
22–24 августа состоялись матчи шестого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Прошедший тур стал самым результативным в этом сезоне — в нем был забит 31 мяч. Наиболее богатыми на голы были матчи «Локомотив» — «Ростов» (3:3) и «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:6). Разгромив самарцев на их поле, «быки» смогли потеснить «железнодорожников» с первой строчки турнирной таблицы, а заодно стать лучшей командой РПЛ по разнице мячей.
После неудачной игры с ростовчанами «Локо» опустился на третье место. Второе же занял ЦСКА, одержавший уверенную победу над «Акроном» (3:1). На четвертом месте разместилась «Балтика» после успеха в матче с «Сочи» (2:0). Замыкает пятерку лидеров «Рубин», несмотря на поражение от «Спартака» (0:2).
«Зенит» наконец-то сумел вернуться к победам, разгромив махачкалинский «Динамо» (4:0). Сейчас команда Сергея Семака занимает шестую строчку в турнирной таблице.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч ЦСКА — «Акрон», на который пришлось 16% общего оборота ставок на события шестого тура. Еще около 15% было сделано на встречу «Оренбург» — «Ахмат» (2:2). Это единственная игра чемпионата, которая прошла в вечер пятницы. Замкнул тройку матч «Зенита» с махачкалинским «Динамо» (14%).
Меньше всего ставок компания приняла на матчи «Крылья Советов» — «Краснодар», «Динамо» Москва — «Пари НН» (3:0) и «Сочи» — «Балтика».
Прошедший тур по большей части сложился удачно для игроков. PARI смогла получить прибыль только на матчах «Локомотив» — «Ростов» и «Рубин» — «Спартак». Остальные события тура были убыточными для букмекеров, в особенности матчи «Крылья Советов» — «Краснодар», «Зенит» — «Динамо» Махачкала и ЦСКА — «Акрон».
Самый большой выигрыш по ставкам на события шестого тура достался игроку, который поставил 8 571 430 рублей на обмен голами в матче «Оренбурга» с «Ахматом» по коэффициенту 1,75. Хозяева открыли счет уже на первой минуте и развили успех в конце первого тайма. Тем не менее после перерыва гости сами пошли в атаку и забили гол всего за две минуты. Выигрыш клиента составил 15 000 003 рубля.
Другой игрок поставил 2 656 680 рублей на победу «Балтики» в матче с «Сочи» по коэффициенту 2,07. Ставка против главного аутсайдера сезона оказалась оправданной и принесла клиенту выигрыш в размере 5 499 328 рублей.
Еще один клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на экспресс из матчей «Зенит» — «Динамо» Махачкала и «Локомотив» — «Ростов». В первой игре он выбрал индивидуальный тотал хозяев больше 1 в первом тайме по коэффициенту 2,20. Во втором матче игрок решил взять тотал больше 2 по коэффициенту 2,50. Суммарный коэффициент купона составил 5,50. Обе ставки доехали без особых сложностей, принеся беттору выигрыш в размере 5 500 000 рублей.
Фаворитом текущего сезона по-прежнему остается «Зенит», но коэффициент на чемпионство петербуржцев продолжил рост, увеличившись с 3,00 до 3,10. В свою очередь, коэффициент на победу «Краснодара» снизился с 3,60 до 3,25.
Замыкает тройку лидеров ЦСКА. Коэффициент на чемпионство «армейцев» остался без изменений и составляет 5,00. А вот «Локомотив» растерял позиции после неудачи с «Ростовом» — теперь победа «железнодорожников» котируется за 10,00 вместо 7,50.
Увеличился и коэффициент на чемпионство «Спартака» — с 12,00 до 13,00. А вот московское «Динамо» впечатлило букмекеров победой над «Пари НН» (3:0). После шестого тура коэффициент на успех бело-голубых снизился с 20,00 до 17,00.
Однако сильнее всего уменьшился коэффициент на победу «Балтики». Ранее чемпионство калининградского клуба котировалось за 100,00, но теперь коэффициент упал до 50,00.
Седьмой тур РПЛ пройдет с 30 по 31 августа. Главным событием станет матч ЦСКА с «Краснодаром», который состоится на домашней арене «армейцев» и стартует в 18:00 по московскому времени.