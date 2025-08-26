Голы в матче «Оренбург» — «Ахмат» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей

22–24 августа состоялись матчи шестого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Прошедший тур стал самым результативным в этом сезоне — в нем был забит 31 мяч. Наиболее богатыми на голы были матчи «Локомотив» — «Ростов» (3:3) и «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:6). Разгромив самарцев на их поле, «быки» смогли потеснить «железнодорожников» с первой строчки турнирной таблицы, а заодно стать лучшей командой РПЛ по разнице мячей.

После неудачной игры с ростовчанами «Локо» опустился на третье место. Второе же занял ЦСКА, одержавший уверенную победу над «Акроном» (3:1). На четвертом месте разместилась «Балтика» после успеха в матче с «Сочи» (2:0). Замыкает пятерку лидеров «Рубин», несмотря на поражение от «Спартака» (0:2).

«Зенит» наконец-то сумел вернуться к победам, разгромив махачкалинский «Динамо» (4:0). Сейчас команда Сергея Семака занимает шестую строчку в турнирной таблице.