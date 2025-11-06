Клиенты PARI отдают предпочтение «Штутгарту» перед «Фейеноордом» в Лиге Европы

6 ноября «Штутгарт» сыграет с «Фейеноордом» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги Европы. Соперники встретятся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Штутгарта» принимаются по коэффициенту 1.70, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Фейеноорда» можно за 4.50, если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 4.05. Вероятности этих исходов составляют примерно 21% и 24%.

Клиенты PARI в основном предпочитают ставить на фаворита. 93% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «швабов». Еще 6% сделано на успех «Фейеноорда» и 1% — на ничью.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.65.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 369 000 рублей. Один из игроков заключил пари типа «система», включив в купон прогнозы на шесть матчей ЛЕ, в том числе на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.70 в рамках матча «Штутгарт» — «Фейеноорд».

Букмекеры невысоко оценивают еврокубковые перспективы команд. Так, поставить на победу «Штутгарта» в Лиге Европы можно с коэффициентом 18.00, такую же ставку на «Фейеноорд» можно сделать за 42.00.