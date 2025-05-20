Клиенты PARI: Швеция выбьет Чехию в четвертьфинале ЧМ-2025 по хоккею

22 мая сборные Швеции и Чехии встретятся в рамках ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет на арене «Авичи-Арена» в Стокгольме и стартует в 21:20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом сборную Швеции. Ставки на победу «трех корон» в основное время принимаются по коэффициенту 1.68, что соответствует вероятности 58%. Заключить пари на успех Чехии можно за 4.40, а на ничью — за 4.70. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 20%.

Поставить на итоговую победу шведов с учетом овертайма и серии буллитов можно по коэффициенту 1.38, аналогичная ставка на чехов котируется за 3.05.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Швеции. В ставках на исход основного времени перевес также в пользу шведов, доля которых составила 92%.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.20. Кроме того, PARI предлагает коэффициент 4.50 на то, что каждая из команд забьет минимум по три раза.

Один из клиентов поставил 1 092 371 рублей на то, что шведы забьют больше трех шайб по коэффициенту 1.87 в составе экспресса из двух хоккейных матчей. Аналогичный тотал на голы США он выбрал в матче американцев с Финляндией, который также пройдет 22 мая. Суммарный коэффициент купона составил 3.74.

Сборная Швеции завершила групповой этап на втором месте в группе А, набрав 18 очков. На этой стадии турнира «три короны» уступили только Канаде. Тем не менее букмекеры не исключают, что шведы еще смогут побороться с «кленовыми» за чемпионский титул — ставки на их победу принимаются по коэффициенту 5.00.

Сборная Чехии заняла третье место в группе В на групповом этапе, проиграв только США. Несмотря на достойное выступление чехов, аналитики сомневаются, что им удастся стать чемпионами. Поставить на победу Чехии в текущем турнире можно по коэффициенту 13.00.