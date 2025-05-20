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22 мая 9:25ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: Швеция выбьет Чехию в четвертьфинале ЧМ-2025 по хоккею

Поставить на победу Чехии в турнире можно по коэффициенту 13.00
Руслан Ипполитов

22 мая сборные Швеции и Чехии встретятся в рамках ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет на арене «Авичи-Арена» в Стокгольме и стартует в 21:20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом сборную Швеции. Ставки на победу «трех корон» в основное время принимаются по коэффициенту 1.68, что соответствует вероятности 58%. Заключить пари на успех Чехии можно за 4.40, а на ничью — за 4.70. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 20%. 

Поставить на итоговую победу шведов с учетом овертайма и серии буллитов можно по коэффициенту 1.38, аналогичная ставка на чехов котируется за 3.05.

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Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Швеции. В ставках на исход основного времени перевес также в пользу шведов, доля которых составила 92%

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.20. Кроме того, PARI предлагает коэффициент 4.50 на то, что каждая из команд забьет минимум по три раза. 

Один из клиентов поставил 1 092 371 рублей на то, что шведы забьют больше трех шайб по коэффициенту 1.87 в составе экспресса из двух хоккейных матчей. Аналогичный тотал на голы США он выбрал в матче американцев с Финляндией, который также пройдет 22 мая. Суммарный коэффициент купона составил 3.74. 

Сборная Швеции завершила групповой этап на втором месте в группе А, набрав 18 очков. На этой стадии турнира «три короны» уступили только Канаде. Тем не менее букмекеры не исключают, что шведы еще смогут побороться с «кленовыми» за чемпионский титул — ставки на их победу принимаются по коэффициенту 5.00.

Сборная Чехии заняла третье место в группе В на групповом этапе, проиграв только США. Несмотря на достойное выступление чехов, аналитики сомневаются, что им удастся стать чемпионами. Поставить на победу Чехии в текущем турнире можно по коэффициенту 13.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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