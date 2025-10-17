PARI: Falcons победит Tundra и станет единоличным лидером BLAST Slam IV по Dota 2

17 октября пройдет четвертый игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. Центральным противостоянием станет встреча двух лидеров турнирной таблицы — Team Falcons и Tundra Esports. У обеих команд по шесть побед в семи матчах. Их очная серия в формате best-of-1 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет Falcons. Поставить на победу коллектива Malr1ne можно с котировкой 1.60. Коэффициент на Falcons с форой по фрагам (-7.5) составляет 1.87, а с форой (-11.5) — 2.20. В среднем за карту коллектив совершает более 26 фрагов. Индивидуальный тотал фрагов Falcons больше 27.5 в грядущем поединке можно взять за 1.87. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 47.5 фрагов, оценивается котировкой 1.85.

На победу Tundra аналитики дают коэффициент 2.35. Тотал фрагов состава Pure~ больше 20.5 доступен за 1.95. У обеих команд средняя продолжительность игр на турнире больше 40 минут. Вероятность того, что их очный поединок также будет идти больше 40 минут, оценивается коэффициентом 1.65. Ставка на Ultrakill доступна за 4.40.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава Malr1ne. На победу Falcons приходится 95% от общего оборота пари на исход матча.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.