Клиент PARI поставил 555 000 рублей на победу Team Spirit над Virtus.pro на BLAST Bounty Fall 2025 по CS2

15 августа на BLAST Bounty Fall 2025 по Counter-Strike 2 определятся последние полуфиналисты турнира. В одном из четвертьфиналов сойдутся Team Spirit и Virtus.pro. Серия в формате best-of-3 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Spirit — явный фаворит противостояния. Поставить на ее победу можно с котировкой 1.15. Винстрик состава donk сейчас составляет семь матчей. В этом году Team Spirit дважды встречалась с Virtus.pro и оба матча выиграла со счетом 2:0. Поставить на сухую победу Spirit в грядущем поединке можно с котировкой 1.55. Ставка на состав donk с форой по раундам (-10.5) доступна за 2.19, а с форой (-8.5) — за 1.67.

Virtus.pro после неудачи на IEM Cologne успешно провела отборочный этап на BLAST Bounty Fall 2025, обыграв в том числе FaZe Clan. Поставить на то, что VP сотворит еще одну сенсацию и одолеет Spirit, можно с котировкой 5.55. Коэффициент на состав electroNic с форой по картам (+1.5) составляет 2.30, а с форой (-1.5) — 10.00. Взять индивидуальный тотал VP по раундам больше 20.5 можно за 2.08.

Поставить на победу новичка Spirit zweih в дуэли по фрагам против electroNic можно с котировкой 1.70. Коэффициент на победу в дуэли капитана VP составляет 2.02.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Spirit. На победу состава donk приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на матч — 555 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных поединков, включив в него победу Spirit за 1.17. Общий коэффициент экспресса составил 1.31.

BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 14 по 17 августа на Мальте. Призовой фонд чемпионата составляет $480 тыс. В первый день плей-офф определились два полуфиналиста — ими стали MOUZ и The Mongolz.