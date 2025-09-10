Ведомости
PARI: Falcons возьмет реванш у Tidebound в четвертьфинале The International 2025 по Dota 2

Фаворит подтвердит свой статус?
Валентин Васильев

11 сентября на The International 2025 по Dota 2 стартует этап плей-офф. Центральным матчем четвертьфиналов станет противостояние Team Tidebound и Team Falcons. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Falcons завершила групповой этап со статистикой 3:2. Коллектив Malr1ne обыграл сразу несколько топ-команд, среди которых Tundra, Team Liquid и Team Spirit.  Поставить на то, что Falcons начнет плей-офф с победы, можно с котировкой 1.65. Коэффициент на победу состава Malr1ne со счетом 2:0 составляет 2.85. Falcons лидер The International по среднему количеству фрагов за карту. Взять индивидуальный тотал коллектива за серию больше 59.5 можно с котировкой 1.90. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 1.90. Обратный исход идет за 1.80

Tidebound прошла групповую стадию со статистикой 4:1. При этом китайский коллектив уже встречался с Falcons на прошлом этапе и тогда победил со счетом 2:1. На успех Tidebound в четвертьфинале аналитики дают котировку 2.25. Коэффициент на китайский состав с форой по картам (+1.5) составляет 1.37, а с форой (-1.5) — 4.20. В предыдущей очной серии команд каждая карта длилась больше 58 минут. Поставить на то, что первая карта их грядущего противостояния продлится дольше 43 минут, можно с котировкой 1.55. На тотал времени больше 47 минут аналитики дают коэффициент 2.30

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Falcons, наравне с Xtreme, считается главным фаворитом плей-офф. На чемпионство состава Malr1ne аналитики дают котировку 3.50. Вероятность того, что трофей завоюет Tidebound, оценивается коэффициентом 5.50

