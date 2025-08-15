Клиент PARI поставил 555 000 рублей на победу Vitality над Liquid в плей-офф BLAST Bounty Fall 2025 по CS2

15 августа на турнире BLAST Bounty Fall 2025 по Counter-Strike 2 пройдут заключительные четвертьфинальные матчи. В одном из них зрителей ждет противостояние Team Vitality и Team Liquid. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Vitality — явный фаворит противостояния. Поставить на победу французского клуба можно с котировкой 1.10. Коллектив ZywOo остается лидером сезона, проиграв за полгода всего два матча на профессиональной сцене. Вероятность того, что французский клуб победит в четвертьфинале со счетом 2:0, оценивается котировкой 1.43. Ставка на Vitality с форой по раундам (-10.5) доступна за 1.80, а с форой (-13.5) — за 3.15.

Liquid за последние месяцы опустилась на 15-е место в мировом рейтинге. Однако в отборочных на BLAST коллектив сумел обыграть FURIA, занимающею шестую строчку. Поставить на то, что Liquid сотворит еще одну сенсацию и одолеет Vitality, можно с котировкой 7.00. Коэффициент на состав Twistzz с форой по картам (+1.5) составляет 2.65, а с форой (-1.5) — 11.00. Взять индивидуальный тотал Liquid по раундам больше 16.5 можно за 1.78.

В снайперской дуэли по фрагам между ZywOo и ultimate аналитики не сомневаются в успехе француза. На снайпера Vitality можно поставить с котировкой 1.16. Коэффициент на победу в дуэли ultimate составляет 4.50.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Vitality. На победу состава ZywOo приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на матч — 555 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных поединков, включив в него победу Vitality за 1.12. Общий коэффициент экспресса составил 1.31.

BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 14 по 17 августа на Мальте. Призовой фонд чемпионата составляет $480 тыс. В первый день плей-офф определились два полуфиналиста — ими стали MOUZ и The Mongolz.