PARI разыграет 1 000 000 рублей в «Теннисном челлендже» на Australian Open

Букмекерская компания PARI запускает конкурс прогнозов на первый турнир Большого шлема в 2025 году — Открытый чемпионат Австралии по теннису. Он стартует на следующий день после окончания квалификации турнира — 12 января.

Как и в прошлом году, прогнозы будет принимать телеграм-бот. Он подскажет игрокам, когда им нужно оставить свои предсказания, а также зафиксирует их. Для взаимодействия с ботом игрокам следует авторизоваться в нем и пройти регистрацию в PARI.

Бот также будет отвечать за подсчет баллов и обновление лидерборда. По итогам челленджа фрибеты получат семьсот участников. Победители, занявшие первые пять мест, выиграют по 10 тысяч бонусных рублей, которые будут начислены игрокам в конце турнира.

Прогнозы на матчи Australian Open 2025 можно оставлять ежедневно. В обновленную версию экрана с прогнозами теперь добавлены и коэффициенты.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году стартует 12 января и продлится до 26 января. Матчи квалификации пройдут с 6 по 10 января 2025 года.