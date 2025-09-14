Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 сентября 8:06ГлавнаяНовости

PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2

Развязка близка
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

14 сентября пройдут заключительные матчи The International 2025 по Dota 2. Откроет игровой день противостояние Xtreme Gaming и PARIVISION, в котором определится второй финалист чемпионата. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

PARIVISION считается фаворитом поединка. Поставить на победу состава из СНГ можно с коэффициентом 1.82. Первые два матча в плей-офф PARIVISION выиграла со счетом 2:0, однако в финале верхней сетки ростер уступил Falcons — 1:2. Коэффициент на PARIVISION с форой по фрагам в серии (-5.5) составляет 2.35. На точный счет 2:0 в пользу Satanic и компании аналитики дают котировку 3.20. На три карты в матче можно поставить с коэффициентом 1.85. Обратный исход идет с аналогичной котировкой — 1.85.

Xtreme была лидером группового этапа, однако в плей-офф коллектив уступил как раз PARIVISION со счетом 0:2. Вероятность того, что состав Ame сможет взять реванш, оценивается котировкой 2.10. Коэффициент на Xtreme с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Индивидуальный тотал китайского клуба в серии больше 48.5 доступен за 1.87.

Один из клиентов букмекерской компании PARI отметился крупными ставками на финал нижней сетки The International 2025 по Dota 2. Пользователь заключил два пари на победу PARIVISION в матче с Xtreme. Клиент поставил 2 500 400 рублей с коэффициентом 1.77, а также 7 091 000 рублей с котировкой 1.80. Общая сумма пари составила 9 591 400 рублей. Возможный выигрыш пользователя составляет 17 014 480 рублей.

Победитель матча Xtreme Gaming — PARIVISION встретится в гранд-финале с Team Falcons, которая считается главным фаворитом чемпионата. Вероятность того, что Аегис заберет Falcons, оценивается коэффициентом 1.75. На чемпионство PARIVISION аналитики дают котировку 3.90. Итоговый триумф Xtreme можно взять за 4.70.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Новости
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Новости
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости

Новое