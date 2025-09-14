PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2

14 сентября пройдут заключительные матчи The International 2025 по Dota 2. Откроет игровой день противостояние Xtreme Gaming и PARIVISION, в котором определится второй финалист чемпионата. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

PARIVISION считается фаворитом поединка. Поставить на победу состава из СНГ можно с коэффициентом 1.82. Первые два матча в плей-офф PARIVISION выиграла со счетом 2:0, однако в финале верхней сетки ростер уступил Falcons — 1:2. Коэффициент на PARIVISION с форой по фрагам в серии (-5.5) составляет 2.35. На точный счет 2:0 в пользу Satanic и компании аналитики дают котировку 3.20. На три карты в матче можно поставить с коэффициентом 1.85. Обратный исход идет с аналогичной котировкой — 1.85.

Xtreme была лидером группового этапа, однако в плей-офф коллектив уступил как раз PARIVISION со счетом 0:2. Вероятность того, что состав Ame сможет взять реванш, оценивается котировкой 2.10. Коэффициент на Xtreme с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Индивидуальный тотал китайского клуба в серии больше 48.5 доступен за 1.87.

Один из клиентов букмекерской компании PARI отметился крупными ставками на финал нижней сетки The International 2025 по Dota 2. Пользователь заключил два пари на победу PARIVISION в матче с Xtreme. Клиент поставил 2 500 400 рублей с коэффициентом 1.77, а также 7 091 000 рублей с котировкой 1.80. Общая сумма пари составила 9 591 400 рублей. Возможный выигрыш пользователя составляет 17 014 480 рублей.

Победитель матча Xtreme Gaming — PARIVISION встретится в гранд-финале с Team Falcons, которая считается главным фаворитом чемпионата. Вероятность того, что Аегис заберет Falcons, оценивается коэффициентом 1.75. На чемпионство PARIVISION аналитики дают котировку 3.90. Итоговый триумф Xtreme можно взять за 4.70.