Аналитики PARI: на The International 2025 будут пикать Pudge, а самая долгая карта продлится более 80 минут

Букмекерская компания PARI подготовила расширенную линию уникальных ставок на главный турнир года в дисциплине Dota 2 — The International 2025. Аналитики PARI оценили шансы нестандартных событий на турнире, таких как рекордная длительность матчей, появление на ивенте Pudge, количестве жертв Терзателя и многих других.

На TI 2024 не было ни одной карты, которая бы шла дольше 80 минут. Поставить на то, что на The International 2025, наоборот, будет столь долгая карта, можно с котировкой 1,75. Шанс того, что самый короткий матч на чемпионате продлится менее 20 минут, аналитики оценили коэффициентом 1,80. На прошлом TI подобных матчей было несколько.

Ставка на то, что на в одной из карт будет более 85 фрагов, доступна за 1,60. Вероятность того, что одна из команд завершит карту, сделав всего 5 фрагов или меньше, оценивается коэффициентом 1,75.

Можно также сделать прогноз на количество уникальных героев, которые будут пикнуты на The International. Аналитики дают коэффициент 1,80 на то, что их будет более 100. На недавнем EWC, где было меньше матчей, команды использовали 101 уникального персонажа.

Аналитики также дают коэффициент 1,85 на то, что от Терзателя погибнет три или более игроков за турнир. Вероятность того, что на The International 2025 как минимум две разные команды пикнуть Pudge, оценивается котировкой 1,38. Противоположный исход идет за 2,80. На последнем перед TI тир-1 ивенте Pudge был в драфтах как раз двух коллективов — PARIVISION и Falcons.

Последние три году Аегис забирал коллектив, прошедший в гранд-финал по верхней сетке. Последним чемпионом, проделавшим свой путь на TI через нижнюю сетку, была Team Spirit в 2021-м. Вероятность того, что The International 2025 выиграет команда из нижней сетки плей-офф, оценивается коэффициентом 3,00. Обратный исход идет за 1,35.

Можно также поставить на то, что в рамках TI будет сыгран матч, где на карте останутся только два «голых» трона. Вероятность такого события аналитики оценили коэффициентом 4,70.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На турнире выступят 16 коллективов. Групповой этап будет проведен в формате швейцарской системы. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.