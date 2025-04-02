Клиенты PARI: «Локомотив» завершит серию с «Торпедо» в четвертом матче в Кубке Гагарина

2 апреля в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив». Счет в серии — 3:0 в пользу ярославцев. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают гостей фаворитами. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 1.75. Это примерно 54% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 4.15 (около 24%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.38. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 3.05.

Клиенты PARI уверены в успехе «железнодорожников». На победу ярославского клуба приходится около 85% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 12% сделано на торпедовцев, еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 60 минут игры. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 88% на 12% в пользу «Локомотива».

На то, что в серии будет как минимум пять матчей, можно поставить за 2.90, а на то, что «Локомотиву» потребуется всего четыре игры для прохода во второй раунд, дают коэффициент 1.35.

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.70. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.43.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 29.05 и включил в него пари на победу «Локомотива» в основное время матча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш составит 5 610 000 рублей.

Ярославцы выиграли оба матча серии на своем льду (3:1, 2:0), а затем победили и в первом матче в Нижнем Новгороде (4:2). Аналитики продолжают считать ярославский клуб главным претендентом на Кубок Гагарина, сделать ставку на такое развитие событий можно за 2.95. Поставить на выход «Локомотива» в финал можно с коэффициентом 1.90.

Сделать ставку на то, что команда Игоря Ларионова перевернет ход серии, отыгравшись со счета 0-3, а затем и выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 500.00, а на выход нижегородцев в финал предлагают котировку 200.00.