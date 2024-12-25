Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Торпедо» в матче КХЛ

25 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.05. Это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.35 (около 29%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.05 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.60. На итоговый успех нижегородцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI верят в победу гостей. На успех «Локомотива» приходится около 83% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 14% сделано на триумф «Торпедо», еще примерно 3% — на ничью по итогам 60 минут игры. На рынке победы с учетом вероятных овертайма и серии буллитов соотношение 82% на 18% в пользу команды Игоря Никитина.



Аналитики PARI склоняются к тому, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.40. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.53. Взять победу гостей с нулевой форой можно с коэффициентом 1.52. Аналогичная котировка на «Торпедо» составляет 2.45.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс четырех событий с общим коэффициентом 6.50 и включил в него пари на то, что команды забросят больше четырех шайб (ТБ 4). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.42. В случае успеха чистый выигрыш составит 825 000 рублей.

У «Торпедо» 16 побед в 36 играх регулярного чемпионата и восьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова проиграла два последних матча — «Витязю» (5:6 Б) и СКА (4:6). Шансы нижегородцев стать чемпионами в этом сезоне оценили в 40.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 22.00. Вероятность того, что «Торпедо» выиграет Западную конференцию — 100.00.

«Локомотив» выиграл 30 из 39 матчей, ярославцы лидируют в регулярном чемпионате. Команда Игоря Никитина в своей последней игре оказалась сильнее «Сочи» (3:1). Сделать ставку на то, что «железнодорожники» выиграют Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 4.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 2.20. Вероятность того, что «Локомотив» станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 1.30.

Команды встречались трижды в этом сезоне: две победы у «Локомотива» (2:1 Б и 1:0), один успех на счету нижегородцев (3:0).