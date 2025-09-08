PARI: СКА реабилитируется за поражение от «Шанхая» и обыграет «Торпедо» в КХЛ

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча СКА. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 1.90, что составляет 51% вероятности. Спрогнозировать победу нижегородцев можно по коэффициенту 3.60 (или 27%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.52 (63%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.55 (37%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Санкт-Петербурга. На победу СКА приходится около 73% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 23% сделано в пользу «Торпедо», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 83% на 17% в пользу подопечных амбассадора PARI Игоря Ларионова.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.70. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 13.00. Если петербуржцы будут проигрывать по ходу матча и возьмут верх, сыграет ставка за 4.70.

СКА и «Торпедо» в последний раз встречались друг с другом в марте прошлого регулярного чемпионата, и тогда сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга — 3:2 по буллитам. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют красно-синие. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.72. Дебютный гол встречи в исполнении «автозаводцев» котируется за 2.10.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на третий период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 104 420 рублей. Один из клиентов поставил на победу нижегородского «Торпедо» в основное время игры по котировке 3.60.

СКА начал новый сезон регулярки Континентальной хоккейной лиги с поражения от «Шанхайских Драконов» — 4:7. «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» — 4:3.

Поставить в начале сезона на победу «Торпедо» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 75.00. Если хоккеисты СКА станут чемпионами, сыграет ставка за 8.00. Петербуржцы — одни из главных фаворитов турнира после ярославского «Локомотива» (6.50) и ЦСКА (7.50).