Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ

В субботу, 1 ноября, в матче десятого тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем, с также рассказали о ставках своих клиентов на лондонское дерби.

В день игры эксперты оценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 38% вероятности. Шансы на успех «Тоттенхэма» оцениваются котировкой 2.75 (около 36%). Ничья в линии идет за 3.45, что эквивалентно приблизительно 27% вероятности.

Клиенты PARI, в свою очередь, считают «Челси» безоговорочным фаворитом матча. В общем обороте ставок на исход сегодняшней встречи почти 88% приходится на победу команды Энцо Марески. На «Тоттенхэм» сделано 7%, доля ничьей составляет 5%.

По оценке экспертов PARI, команды в матче способны забить в ворота друг друга по меньшей мере три гола. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.80, тогда как в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами котируется за 1.65, противоположный вариант доступен за 2.20.

Самым вероятным автором забитого мяча в матче является бразильский нападающий Жуан Педро — его гол оценен в линии котировкой 2.80. Следом идут форварды «Тоттенхэма» Ришарлисон и Рандаль Коло Муани, поставить на забитый мяч в исполнении которых можно по коэффициенту 3.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.29, куда включил и пари на голы в исполнении обеих команд в сегодняшней встрече. Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.58.



В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги. На данный момент главным фаворитом на победу в чемпионате остается лондонский «Арсенал» (1.50), тогда как возможное чемпионство «Челси» или «Тоттенхэма» считается маловероятным — коэффициенты 30.00 и 70.00 соответственно.

По оценке аналитиков, куда более логичным будет ожидать от команды Энцо Марески борьбы за четверку (2.40), тогда как команда Томаса Франка будет бороться за попадание в топ-6 чемпионата (2.20). При этом стоит отметить, что после девяти туров «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице третью строчку, имея в своем активе пять побед, две ничьих, два поражения и, как следствие, 17 набранных баллов. «Челси» имеет на одну победу меньше и на одно поражение больше и с 14 очками находится на девятом месте.