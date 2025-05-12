Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

19 мая в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Локомотив». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счёт в серии 2-1 в пользу ярославцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 2.90 (около 33%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.75 (приблизительно 26%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.75. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.08.

Клиенты PARI верят в гостей в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 70% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 20% сделано на «Трактор», еще приблизительно 10% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 72% на 28% в пользу подопечных Игоря Никитина.

На то, что чемпионом по итогам серии станет «Локомотив», предлагают коэффициент 1.25, а шансы хоккеистов «Трактора» оценили в 4.10. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.70.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.55. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 100 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 12.17 и включил в него пари на победу ярославского клуба в матче с учетом овертайма. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.80. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 341 517 рублей.

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, во второй игре в Ярославле «Локомотив» взял реванш со счётом 4:1, а затем оказался сильнее и в первом челябинском матче — 5:2.